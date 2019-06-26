Bloomberg оценил отошедшие сыновьям Мордашова активы в $1,7 млрд

Стоимость пакета акций туроператора TUI AG, переданного бизнесменом Алексеем Мордашовым под контроль сыновей Кирилла и Никиты, составляет $890 млн, сообщает Bloomberg. Стоимость доли в 65% в золотодобывающей компании Nordgold, о передаче которой сыновьям Мордашова стало известно в феврале 2019 года, Bloomberg оценил еще в $780 млн. Таким образом, общая стоимость переданных Кириллу и Никите Мордашовым активов оценивается, по данным Bloomberg, почти в $1,7 млрд.

«Он [Мордашов] находится в авангарде процесса передачи ультрабогатыми россиянами своих богатств наследникам, который происходит в стране в серьезных масштабах впервые с того момента, как большевики пришли к власти», — отмечает Bloomberg.

Приводя другие примеры перехода к детям российских миллиардеров части родительских активов, Bloomberg упомянул также передачу 5% АФК «Система» Феликсу Евтушенкову, сыну основателя компании Владимира Евтушенкова, и передачу 2% акций ЛУКОЙЛа — детям вице-президента нефтяной компании Леонида Федуна.

Весной 2019 года Bloomberg сообщал, что рост продолжительности жизни американских миллиардеров помогает им концентрировать в своих руках все большие капиталы, но увеличивает риск судебных тяжб с наследниками и угрожает перспективам развития бизнеса.