Миллиардеры за год разбогатели на рекордные $1,4 трлн

Аналитики UBS и PwC впервые насчитали в мире более 2 тыс. миллиардеров. Общее состояние богачей составляет сейчас рекордные $8,9 трлн, следует из отчета Billionaires Report-2018

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В 2017 году совокупное состояние долларовых миллиардеров мира росло рекордными темпами, следует из доклада Billionaires Report-2017, подготовленного экспертами UBS и PwC. По их подсчетам, сейчас объединенный капитал 2158 миллиардеров из 43 стран мира составляет рекордную сумму $8,9 трлн, что на $1,4 трлн (или почти на ​19%) больше, чем было годом ранее. Так быстро состояние главных богачей мира не росло еще никогда.

​В докладе UBS/PwC подчеркивается, что более чем треть этого прироста обеспечило появление 332 новых миллиардеров, при этом четверть всех новичков (89) оказались представителями Китая. Свежеиспеченные миллиардеры в 2017 году в КНР появлялись втрое чаще, чем в США (30). Для сравнения, в 2006 году во всем Китае насчитывалось 16 миллиардеров, теперь же их только в материковой части страны уже 373 (еще 67 миллиардеров живет в Гонконге), а их общее состояние превышает $1,1 трлн (прирост 39%).

В Азии и Океании сейчас насчитывается 814 миллиардеров, за год их число увеличилось на 177 человек. Наряду с Китаем высокие темпы роста состояния миллиардеров демонстрируют также Индия ($440,1 млрд, прирост на 36%) и Индонезия ($72,5 млрд, +37%).

Тем не менее большинство миллиардеров мира пока живут в США (585, на 22 больше, чем годом ранее), да и состояние американских миллиардеров примерно втрое превышает капитал их китайских коллег ($3,1 трлн, +12%). В Западной Европе за тот же год число миллиардеров выросло с 397 до 414 человек (+4%), а их общее состояние с $1,568 трлн до $1,87 трлн (+19%).

В России за год стало на пять миллиардеров больше (было 96, стало 101), совокупное состояние их составляет теперь $409,3 млрд (было $386,3 млрд, прирост на 6%).

​В отчете UBS/PwC особо отмечается, что мир миллиардеров стоит на пороге большого перераспределения богатств. По данным экспертов, возраст более 700 нынешних миллиардеров сейчас превышает 70 лет, и, согласно прогнозу, в ближайшие 20 лет по наследству может перейти около $3,4 трлн.