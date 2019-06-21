Мордашов переоформил свой пакет в TUI Group на сыновей

Алексей Мордашов останется совладельцем туроператора, а также членом наблюдательного совета TUI AG. Изменений в акционерной структуре «Северстали» не планируется

Алексей Мордашов (Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС)

Бизнесмен Алексей Мордашов передал сыновьям Кириллу и Никите часть своей доли в туроператоре TUI AG, следует из данных, размещенных на сайте Лондонской биржи. Доля в компании в размере 24,9% перешла на баланс Unifirm Ltd, подконтрольной ООО «КН-Холдинг» (у сыновей бизнесмена по 50% акций). Доля «Севергрупп» снизилась до нуля.

Как и в случае с Nordgold, основная цель изменений — это преемственность, то есть вхождение Кирилла и Никиты Мордашовых в курс дел и получение ими опыта в сфере управления портфелем активов, сообщил РБК представитель бизнесмена.

«Мордашов владел пакетом в TUI через кипрскую Unifirm Ltd, в которой раньше был единственным акционером. Теперь 65% в Unifirm Ltd перешли в «КН-Холдингу», учрежденному сыновьями. Таким образом, Мордашов-старший остается совладельцем TUI», — пояснил представитель, добавив, что Алексей Мордашов останется членом наблюдательного совета TUI AG, изменений в акционерной структуре «Северстали» не планируется.

Капитализация TUI Group 21 июня на Лондонской фондовой бирже превышала $5,4 млрд. Таким образом, стоимость пакета 24,99%, закрепленного за семьей Мордашова, приближалась к $1,4 млрд.