Bloomberg сообщил о проблемах миллиардеров из-за долгой жизни

Богатые люди живут все дольше, что увеличивает риски для бизнеса и повышает вероятность их втягивания в тяжбы с наследниками. По прогнозу UBS, в ближайшие 20 лет родные миллиардеров могут получить по наследству $3,4 трлн

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Рост продолжительности жизни американских миллиардеров помогает им концентрировать в своих руках все большие капиталы, но одновременно создает новые угрозы, сообщает Bloomberg. Опрошенные агентством эксперты отмечают, что создатели крупного бизнеса не спешат передавать бразды правления наследникам, что увеличивает риск судебных тяжб и угрожает перспективам развития бизнеса.

«Уходить в тень — это не то, чего хотят пожилые люди. Им страшновато», — говорит Джон Дэвис, основатель Cambridge Family Enterprise Group, консультирующей владельцев бизнеса по вопросам передачи полномочий. По его словам, он решил уделять больше внимания этому направлению еще 15 лет назад, когда понял, что в нескольких обслуживаемых им семейных компаниях у руля находится одновременно три поколения. «Старшее поколение все еще здесь, оно все еще активно и хочет играть свою роль», — пояснил Дэвис.

В опубликованном в октябре 2018 года отчете аналитиков UBS и PwC отмечается, что средний возраст миллиардера в Северной Америке составляет сейчас около 67 лет. В другом исследовании UBS отмечается, что 53% богатейших инвесторов мира собираются дожить до 100 лет.

Почти половина всех средств американских миллиардеров сконцентрированы в руках лиц старше 70 лет, состояние восьми богатейших из таких бизнесменов США составляет, по данным UBS и PwC, около $500 млрд. (Пятое место среди миллиардеров США старше 70 лет по размеру состояния занимает владелец агентства Bloomberg Майкл Блумберг.) Составители отчета ожидают, что в ближайшие 20 лет к наследникам миллиардеров мира может перейти примерно $3,4 трлн.