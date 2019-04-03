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Бизнес ,  
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Bloomberg сообщил о проблемах миллиардеров из-за долгой жизни
Богатые люди живут все дольше, что увеличивает риски для бизнеса и повышает вероятность их втягивания в тяжбы с наследниками. По прогнозу UBS, в ближайшие 20 лет родные миллиардеров могут получить по наследству $3,4 трлн
Фото: Pigi Cipelli / Mondadori Portfolio / Getty Images

Рост продолжительности жизни американских миллиардеров помогает им концентрировать в своих руках все большие капиталы, но одновременно создает новые угрозы, сообщает Bloomberg. Опрошенные агентством эксперты отмечают, что создатели крупного бизнеса не спешат передавать бразды правления наследникам, что увеличивает риск судебных тяжб и угрожает перспективам развития бизнеса.

«Уходить в тень — это не то, чего хотят пожилые люди. Им страшновато», — говорит Джон Дэвис, основатель Cambridge Family Enterprise Group, консультирующей владельцев бизнеса по вопросам передачи полномочий. По его словам, он решил уделять больше внимания этому направлению еще 15 лет назад, когда понял, что в нескольких обслуживаемых им семейных компаниях у руля находится одновременно три поколения. «Старшее поколение все еще здесь, оно все еще активно и хочет играть свою роль», — пояснил Дэвис.

В опубликованном в октябре 2018 года отчете аналитиков UBS и PwC отмечается, что средний возраст миллиардера в Северной Америке составляет сейчас около 67 лет. В другом исследовании UBS отмечается, что 53% богатейших инвесторов мира собираются дожить до 100 лет.

Почти половина всех средств американских миллиардеров сконцентрированы в руках лиц старше 70 лет, состояние восьми богатейших из таких бизнесменов США составляет, по данным UBS и PwC, около $500 млрд. (Пятое место среди миллиардеров США старше 70 лет по размеру состояния занимает владелец агентства Bloomberg Майкл Блумберг.) Составители отчета ожидают, что в ближайшие 20 лет к наследникам миллиардеров мира может перейти примерно $3,4 трлн.

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Что российские миллиардеры заявляли по поводу своего наследства

​Однако Bloomberg предупреждает, что переход по наследству столь крупных сумм может сопровождаться серьезными проблемами, так как миллиардеры живут все дольше и их наследники порой устают ждать своей очереди. «Состояние современных миллиардеров настолько велико, что его хватит не только детям, внукам или даже правнукам, но и праправнукам, которых патриархи никогда не узнают», — отмечает Элизабет Глазго, партнер в компании Venable LLP, специализирующейся на вопросах наследования. Такая ситуация, по ее словам, увеличивает вероятность судебных тяжб, миллиардеры вынуждены готовиться к тому, что их потомки могут не выдержать ожидания и попробовать добиться их признания недееспособными.

Bloomberg напоминает, в частности, о судебных тяжбах, через которые прошел в последние годы своей жизни миллиардер Том Бенсон (умер в 2018 году), дочь и внуки которого настаивали на том, что патриарх уже не может самостоятельно управлять своими активами и действует по наущению своей третьей жены. В конце концов суд признал, что, несмотря на «провалы в памяти», Бенсон мог управлять своими делами.

По словам Глазго, в наши дни стареющие миллиардеры все чаще включают в свои завещания оговорки о том, что для признания их неспособными управлять своими активами требуется решение не одного, а двух или даже трех врачей. А одна из клиенток Venable LLP специально оговорила, что такое решение может принять только суд.

​В заключение Bloomberg советует богачам тщательнее обдумывать процесс передачи своих активов наследникам, в том числе и для того, чтобы избежать скандалов, подобных тому, в центре которого оказался Бенсон. «Тщательное планирование не спасет от всех проблем в семье, но, по крайней мере, может избавить вас от попадания в заголовки [газет]», — резюмирует Bloomberg.

Автор: Евгений Калюков
Теги: миллиардеры
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