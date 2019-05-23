Самые богатые наследники российских бизнесменов 2019 года: список Forbes

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,70 +0,31 EUR Бирж. 72,03 +0,21 Brent 69,82 -1,48% USD Нал. 65,10 64,31 EUR Нал. 72,54 71,62 USD ЦБ 64,49 +0,08 EUR ЦБ 71,84 -0,01 EUR/USD 1,1132 -0,0021 BTC/USD Бирж. 7 599,50 -28,00 IMOEX 2 626,16 -0,48% RTSI 1 279,03 -1,06% DJIA 25 776,61 -0,39% Nasdaq 7 750,84 -0,45%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
L Brands $35 (+44,93%) прогноз Oppenheimer к 10.05.20 Купить
BRENT $80 (+14,53%) прогноз Lloyds к 31.12.19
China Mobile $57 (+23,7%) прогноз CFRA к 29.01.20 Купить
DowDuPont $44 (+37,11%) прогноз Deutsche Bank к 03.05.20 Купить
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
L Brands $35 (+44,93%) прогноз Oppenheimer к 10.05.20 Купить
BRENT $80 (+14,53%) прогноз Lloyds к 31.12.19
China Mobile $57 (+23,7%) прогноз CFRA к 29.01.20 Купить
DowDuPont $44 (+37,11%) прогноз Deutsche Bank к 03.05.20 Купить
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 64,49 (+0,08) Quote, 12:06
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 71,84 (-0,01) Quote, 12:06
Бывший футболист «Спартака» объявил об уходе из «Базеля» Спорт, 14:13 Суд отказался освободить Абызова из «клетки» на время заседания Общество, 14:05 «Яндекс» запустит сервис «облачных ресторанов» в Москве и Петербурге Бизнес, 14:01 Забота Баффета: что не так с системой корпоративного здравоохранения Pro, 13:58 Как компании могут экономить на деловых поездках Партнерский материал, 13:49 Мэр Екатеринбурга предложил не вычеркивать сквер из опроса о храме Общество, 13:48 Серебряный призер Олимпиады-2018 перейдет в российский хоккейный клуб Спорт, 13:36 Приватбанк подал иск к Коломойскому в американский суд Бизнес, 13:33 ЦБ назвал реальной цель снизить ставки по ипотеке до 8% Финансы, 13:30 Бизнес победителей: как создать позитивную среду в бетонных джунглях РБК и ВТБ, 13:21 Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра Абызова Общество, 13:20 Маск пошел в суд из-за тендера на замену российских двигателей РД-180 Бизнес, 13:12 В Пакистане провели испытания баллистической ракеты «Шахин-2» Политика, 13:10 Зять Рыболовлева попробует стать президентом Уругвая Политика, 13:07
Бизнес ,  
0 
Самые богатые наследники российских бизнесменов 2019 года: список Forbes
Forbes составил список богатых наследников российских миллиардеров, посчитав, какая доля состояния бизнесменов приходится на каждого из их детей. Самым богатым наследником стал Юсуф Алекперов, сын совладельца ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова. Кто еще вошел в первую десятку рейтинга — в фотогалерее РБК
Наследник Вагита Алекперова
Фото: Luke MacGregor / Bloomberg

Наследник: Юсуф Алекперов (1990 г.р.)

Доля в наследстве: $21,8 млрд

Отец: президент нефтяной компании ЛУКОЙЛ​ Вагит Алекперов, состояние — $21,8 млрд

Юсуф Алекперов получил необходимое для работы в нефтяной отрасли образование: он окончил РГУ им. Губкина, его специальность — разработка и эксплуатация нефтяных месторождений. После учебы он успел поработать на месторождениях, в том числе в компании отца. Осенью 2018 года Юсуф Алекперов ушел из ЛУКОЙЛа. Сейчас ему принадлежит 60% компании ВТП, занимающейся транспортировкой нефти. Он также является владельцем компании «План Б» по производству безалкогольных напитков и совладельцем «Лукавто» — дилера Mercedes-Benz.

В интервью РБК в 2018 году Вагит Алекперов говорил, что новым главой ЛУКОЙЛа, скорее всего, станет кто-то из топ-менеджеров компании: «Плохой руководитель, кто не готовит себе рядом помощника, который в будущем станет его преемником. Конечно, я смотрю разные кандидатуры. Но для этого нужно время. Я думаю, что пятилетний период, наверное, более подходит сегодня для того, чтобы подготовить человека, который мог бы возглавить такую сложную компанию, как ЛУКОЙЛ»

Наследники Леонида Михельсона
Фото: Simon Dawson / Bloomberg

Наследники: Виктория Михельсон (1992 г.р.), сын (2015 г.р.)

Доля каждого в наследстве: $12,2 млрд

Отец: глава правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, состояние — $24,4 млрд

В честь дочери Леонид Михельсон назвал основанный им в 2009-м фонд поддержки молодых художников «Виктория — искусство быть современным», с 2016 она входит в попечительский совет New Museum (музея современного искусства в Нью-Йорке). Ей принадлежит подрядчик «НОВАТЭКа» — строительная компания «Нова». О младшем сыне Леонида Михельсона неизвестно практически ничего — даже его имя

Наследники Владимира Лисина
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Наследники: Дмитрий Лисин (1981 г.р.), Юрий Лисин (1984 г.р.), Анастасия Лисина (1998 г.р.)

Доля каждого в наследстве: $7,6 млрд

Отец: глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин, состояние — $22,9 млрд

Младшая дочь Владимира Лисина Анастасия — студентка МГУ, а сыновья работают в бизнесе вместе с отцом. Дмитрий — член советов директоров нескольких транспортных компаний из холдинга UCL, а Юрий является владельцем люксембургской управляющей компании RiskInvest Holding, которой принадлежат 4,25% Fletcher Group (в нее входят НЛМК и UCL)

Наследник Искандера Махмудова
Фото: Денис Гришкин / Ведомости / ТАСС

Наследник: Джагандир Махмудов (1987 г.р.)

Доля в наследстве: $7 млрд

Отец: президент Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандер Махмудов, состояние — $7 млрд

Джагандир Махмудов учился за границей, работал в Goldman Sachs и «Аэроэкспрессе» (в последнем — советником гендиректора), потом перебрался к отцу на Урал, работал в «УГМК-Холдинге», был заместителем гендиректора Челябинского цинкового завода. Сейчас он партнер венчурного фонда Singulariteam (Израиль) и владеет компанией «Инфрамайн», которая занимается цифровыми решениями для угольной и металлургической промышленности

Наследники Геннадия Тимченко
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Наследники: Наталья, Ксения Франк (1985 г.р.), Иван Тимченко (1995 г.р.)

Доля каждого в наследстве: $6,8 млрд

Отец: член совета директоров «НОВАТЭКа» и «Сибура» Геннадий Тимченко, состояние — $20,4 млрд

Из наследников Геннадия Тимченко больше всего известно о его средней дочери Ксении Франк: она замужем за сыном гендиректора «Совкомфлота» Глебом Франком, работает в Благотворительном фонде Елены и Геннадия Тимченко. В прошлом году она продала принадлежавшие ей 12,5% акций СОГАЗа (ранее она получила их от отца). Старшая дочь Геннадия Тимченко Наталья получила образование в Оксфорде, а младший сын Иван учится в Женевском университете

Наследники Андрея Мельниченко
Фото: Jason Alden / Bloomberg

Наследники: Тара Мельниченко (2012 г.р.), Адриан Мельниченко (2017 г.р.)

Доля каждого в наследстве: $6,8 млрд

Отец: совладелец СУЭК и «Еврохима» Андрей Мельниченко, состояние — $13,5 млрд

Наследники Виктора Вексельберга
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Наследники: Ирина Вексельберг (1979 г.р.), Александр Вексельберг (1988 г.р.)

Доля каждого в наследстве: $5,9 млрд

Отец: глава совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, состояние — $11,8 млрд

И дочь, и сын Виктора Вексельберга окончили Йельский университет. Александр владеет автосалонами Ferrari в США — в Филадельфии и Денвере. Ирина до начала 2000-х была аналитиком Citigroup в Соединенных Штатах, а до 2009 занимала аналогичные позиции в «Ренове» и Сибирско-уральской алюминиевой компании (СУАЛ)
Наследница Андрея Козицына
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Наследница: Мария Козицына (1999 г.р.)

Доля в наследстве: $4,6 млрд

Отец: гендиректор Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Козицын, состояние — $4,6 млрд

Мария Козицына — студентка экономического факультета Высшей школы экономики

Наследники Леонида Федуна
Фото: Simon Dawson / Bloomberg

Наследники: Антон Федун (1985 г.р.), Екатерина Федун (1988 г.р.)

Доля каждого в наследстве: $4,6 млрд

Отец: вице-президент нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун, состояние — $9,2 млрд

Антон Федун живет в Лондоне, где управляет принадлежащими ему отелями Vintry & Mercer и Ampersand Hotel. Екатерина Федун замужем за бывшим техническим директором ФК «Спартак» (клуб принадлежит Леониду Федуну) Юханом Гераскиным. Федун в прошлом году передал своим детям часть своих акций ЛУКОЙЛа (около 17 млн акций), но в каких долях и на каких условиях, неизвестно

Наследники Виктора Рашникова
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Наследники: Татьяна Рахно, Ольга Рашникова (1977 г.р.)

Доля каждого в наследстве: $4,6 млрд

Отец: глава совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников, состояние — $9,2 млрд

Татьяна Рахно в 2000-х занималась поставками продукции ММК за границу, сейчас ей принадлежит строительная компания «Реконструкция». Младшая дочь Виктора Рашникова Ольга также работала в ММК, занимала позицию директора по финансам представительства комбината в Москве, по сей день она входит в совет директоров ММК.
Автор: Анастасия Антипова
Теги: мультимедиа, Forbes, Тимченко, Алекперов, Лисин
Материалы по теме
Forbes составил рейтинг наследников российских миллиардеров
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter