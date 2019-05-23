Самые богатые наследники российских бизнесменов 2019 года: список Forbes

Наследник Вагита Алекперова

Наследник: Юсуф Алекперов (1990 г.р.)



Доля в наследстве: $21,8 млрд



Отец: президент нефтяной компании ЛУКОЙЛ​ Вагит Алекперов, состояние — $21,8 млрд



Юсуф Алекперов получил необходимое для работы в нефтяной отрасли образование: он окончил РГУ им. Губкина, его специальность — разработка и эксплуатация нефтяных месторождений. После учебы он успел поработать на месторождениях, в том числе в компании отца. Осенью 2018 года Юсуф Алекперов ушел из ЛУКОЙЛа. Сейчас ему принадлежит 60% компании ВТП, занимающейся транспортировкой нефти. Он также является владельцем компании «План Б» по производству безалкогольных напитков и совладельцем «Лукавто» — дилера Mercedes-Benz.

В интервью РБК в 2018 году Вагит Алекперов говорил, что новым главой ЛУКОЙЛа, скорее всего, станет кто-то из топ-менеджеров компании: «Плохой руководитель, кто не готовит себе рядом помощника, который в будущем станет его преемником. Конечно, я смотрю разные кандидатуры. Но для этого нужно время. Я думаю, что пятилетний период, наверное, более подходит сегодня для того, чтобы подготовить человека, который мог бы возглавить такую сложную компанию, как ЛУКОЙЛ»