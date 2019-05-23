Самые богатые наследники российских бизнесменов 2019 года: список Forbes

Наследник: Юсуф Алекперов (1990 г.р.)
Доля в наследстве: $21,8 млрд
Отец: президент нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов, состояние — $21,8 млрд
Юсуф Алекперов получил необходимое для работы в нефтяной отрасли образование: он окончил РГУ им. Губкина, его специальность — разработка и эксплуатация нефтяных месторождений. После учебы он успел поработать на месторождениях, в том числе в компании отца. Осенью 2018 года Юсуф Алекперов ушел из ЛУКОЙЛа. Сейчас ему принадлежит 60% компании ВТП, занимающейся транспортировкой нефти. Он также является владельцем компании «План Б» по производству безалкогольных напитков и совладельцем «Лукавто» — дилера Mercedes-Benz.
В интервью РБК в 2018 году Вагит Алекперов говорил, что новым главой ЛУКОЙЛа, скорее всего, станет кто-то из топ-менеджеров компании: «Плохой руководитель, кто не готовит себе рядом помощника, который в будущем станет его преемником. Конечно, я смотрю разные кандидатуры. Но для этого нужно время. Я думаю, что пятилетний период, наверное, более подходит сегодня для того, чтобы подготовить человека, который мог бы возглавить такую сложную компанию, как ЛУКОЙЛ»
Наследники: Виктория Михельсон (1992 г.р.), сын (2015 г.р.)
Доля каждого в наследстве: $12,2 млрд
Отец: глава правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, состояние — $24,4 млрд
В честь дочери Леонид Михельсон назвал основанный им в 2009-м фонд поддержки молодых художников «Виктория — искусство быть современным», с 2016 она входит в попечительский совет New Museum (музея современного искусства в Нью-Йорке). Ей принадлежит подрядчик «НОВАТЭКа» — строительная компания «Нова». О младшем сыне Леонида Михельсона неизвестно практически ничего — даже его имя
Наследники: Дмитрий Лисин (1981 г.р.), Юрий Лисин (1984 г.р.), Анастасия Лисина (1998 г.р.)
Доля каждого в наследстве: $7,6 млрд
Отец: глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин, состояние — $22,9 млрд
Младшая дочь Владимира Лисина Анастасия — студентка МГУ, а сыновья работают в бизнесе вместе с отцом. Дмитрий — член советов директоров нескольких транспортных компаний из холдинга UCL, а Юрий является владельцем люксембургской управляющей компании RiskInvest Holding, которой принадлежат 4,25% Fletcher Group (в нее входят НЛМК и UCL)
Наследник: Джагандир Махмудов (1987 г.р.)
Доля в наследстве: $7 млрд
Отец: президент Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандер Махмудов, состояние — $7 млрд
Джагандир Махмудов учился за границей, работал в Goldman Sachs и «Аэроэкспрессе» (в последнем — советником гендиректора), потом перебрался к отцу на Урал, работал в «УГМК-Холдинге», был заместителем гендиректора Челябинского цинкового завода. Сейчас он партнер венчурного фонда Singulariteam (Израиль) и владеет компанией «Инфрамайн», которая занимается цифровыми решениями для угольной и металлургической промышленности
Наследники: Наталья, Ксения Франк (1985 г.р.), Иван Тимченко (1995 г.р.)
Доля каждого в наследстве: $6,8 млрд
Отец: член совета директоров «НОВАТЭКа» и «Сибура» Геннадий Тимченко, состояние — $20,4 млрд
Из наследников Геннадия Тимченко больше всего известно о его средней дочери Ксении Франк: она замужем за сыном гендиректора «Совкомфлота» Глебом Франком, работает в Благотворительном фонде Елены и Геннадия Тимченко. В прошлом году она продала принадлежавшие ей 12,5% акций СОГАЗа (ранее она получила их от отца). Старшая дочь Геннадия Тимченко Наталья получила образование в Оксфорде, а младший сын Иван учится в Женевском университете
Наследники: Тара Мельниченко (2012 г.р.), Адриан Мельниченко (2017 г.р.)
Доля каждого в наследстве: $6,8 млрд
Отец: совладелец СУЭК и «Еврохима» Андрей Мельниченко, состояние — $13,5 млрд
Наследники: Ирина Вексельберг (1979 г.р.), Александр Вексельберг (1988 г.р.)
Доля каждого в наследстве: $5,9 млрд
Отец: глава совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, состояние — $11,8 млрд
Наследница: Мария Козицына (1999 г.р.)
Доля в наследстве: $4,6 млрд
Отец: гендиректор Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Козицын, состояние — $4,6 млрд
Мария Козицына — студентка экономического факультета Высшей школы экономики
Наследники: Антон Федун (1985 г.р.), Екатерина Федун (1988 г.р.)
Доля каждого в наследстве: $4,6 млрд
Отец: вице-президент нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун, состояние — $9,2 млрд
Антон Федун живет в Лондоне, где управляет принадлежащими ему отелями Vintry & Mercer и Ampersand Hotel. Екатерина Федун замужем за бывшим техническим директором ФК «Спартак» (клуб принадлежит Леониду Федуну) Юханом Гераскиным. Федун в прошлом году передал своим детям часть своих акций ЛУКОЙЛа (около 17 млн акций), но в каких долях и на каких условиях, неизвестно
Наследники: Татьяна Рахно, Ольга Рашникова (1977 г.р.)
Доля каждого в наследстве: $4,6 млрд
Отец: глава совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников, состояние — $9,2 млрд