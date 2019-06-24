Связанная с Дерипаской компания станет резидентом российского офшора

Компания «Спитзмар Лимитед» стала новым резидентом острова Октябрьский в Калининградской области. Об этом РБК рассказали в пресс-службе Министерства экономического развития (МЭР).

«21 июня на острове Октябрьский зарегистрирован новый резидент САР (Специального административного района.— РБК) — МКАО «Спитзмар Лимитед». Это уже девятый резидент после принятия закона о САР на острове Октябрьский. Также два резидента зарегистрированы на острове Русский», — говорится в сообщении.

Согласно базе данных СПАРК, компания «Спитзмар Лимитед» зарегистрирована по адресу: город Калининград, бульвар Солнечный, д. 25 пом. А/59. До этого в ее юридическом адресе был указан город Никосия в Кипре.

«Спитзмар Лимитед», по данным ЕГРЮЛ, владеет 99,9% ООО «Имеретинская ривьера», которой в свою очередь принадлежит 99,99% «РогСибАл». Последняя входит в группу компаний Олега Дерипаски «Базовый элемент». К Олимпиаде в Сочи в 2014 году компания «РогСибАл» построила 2700 апартаментов на берегу Черного моря, в которых во время соревнований жили спортсмены.

Как отмечает Минэкономразвития, сейчас рассматривается еще несколько заявок на перерегистрацию в САР. От каких именно компаний, не уточняется.