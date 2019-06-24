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Полюс ₽7 099,42 (+22,72%) прогноз Sberbank Investment Research к 21.06.20
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Связанная с Дерипаской компания станет резидентом российского офшора

Компания «Спитзмар Лимитед» стала новым резидентом острова Октябрьский в Калининградской области. Об этом РБК рассказали в пресс-службе Министерства экономического развития (МЭР).

«21 июня на острове Октябрьский зарегистрирован новый резидент САР (Специального административного района.— РБК) — МКАО «Спитзмар Лимитед». Это уже девятый резидент после принятия закона о САР на острове Октябрьский. Также два резидента зарегистрированы на острове Русский», — говорится в сообщении.

Согласно базе данных СПАРК, компания «Спитзмар Лимитед» зарегистрирована по адресу: город Калининград, бульвар Солнечный, д. 25 пом. А/59. До этого в ее юридическом адресе был указан город Никосия в Кипре.

«Спитзмар Лимитед», по данным ЕГРЮЛ, владеет 99,9% ООО «Имеретинская ривьера», которой в свою очередь принадлежит 99,99% «РогСибАл». Последняя входит в группу компаний Олега Дерипаски «Базовый элемент». К Олимпиаде в Сочи в 2014 году компания «РогСибАл» построила 2700 апартаментов на берегу Черного моря, в которых во время соревнований жили спортсмены.

Как отмечает Минэкономразвития, сейчас рассматривается еще несколько заявок на перерегистрацию в САР. От каких именно компаний, не уточняется.

Бизнес
Семь новых иностранных структур зарегистрировалось в российском офшоре

Министерство 21 мая сообщило о семи международных компаниях, зарегистрировавшихся в САР на острове Октябрьский: «Транс Сегтор Холдингз Лимитед», «Самолюс Инвестментс Лимитед», «Прайм Эмеральд Трейдинг Лимитед», «Фенестрария Консалтантс Лимитед», «Лэнгдэйл Холдингз Лимитед», «Распериа Трейдинг Лимитед», «Цератозамия Консалтантс Лимит».

Тогда же Минэкономразвития рассказало, что количество международных компаний в российских САР достигло десяти. Восемь из них зарегистрированы на острове Октябрьский, еще двое — на острове Русский. Большинство этих организаций фигурировали в цепочках владения компаний, дружественных Олегу Дерипаске.

Эту информацию в конце мая подтверждал министр экономического развития Максим Орешкин. Он также отмечал, что продолжается работа над перерегистрацией других компаний предпринимателя, зарегистрированных на Кипре — En+ и «Русал». Представитель бизнесмена тогда заявил, что перечисленные предприятия не имеют к Дерипаске никакого отношения.

При этом в августе 2018 года совет директоров En+ одобрил решение о смене места регистрации своей «дочки» En+ Holding Limited с Кипра на Россию. В компании такой шаг объяснили введением закона о САР, который позволяет нероссийским компаниям пользоваться преимуществами при перерегистрации в России.

Закон о САР приняли 3 августа 2018 года через месяц, после того как американский Минфин добавил в санкционный список крупные российские компании, включая En+ и «Русал». Согласно закону, государство создает площадку для перемещения из офшорных юрисдикций в Россию иностранных компаний, у которых есть российские активы. Такие организации получают статус международных компаний, а также льготы в области в области налогообложения, валютного регулирования и другие привилегии.

Теги: Олег Дерипаска, офшоры, Калининград, Минэкономразвития
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