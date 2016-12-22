Совет директоров En+ Group одобрил переезд в российский офшор

Совет директоров En+ Group одобрил решение о смене места регистрации компании En+ Holding Limited с Кипра на Россию после принятия закона о специальных административных районах

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Совет директоров En+ Group принципиально одобрил решение о ​редомициляции своей кипрской «дочки» En+ Holding Limited в Россию, следует из сообщения En+, поступившего в РБК. ​Под редомициляцией офшорной компании понимается процедура смены ее юридического адреса с одной юрисдикции на другую при сохранении организационно-правового статуса и корпоративной структуры.

Решение в En+ объяснили принятием в России закона о специальных административных районах (САР), то есть своеобразных офшорах внутри страны. В сообщении En+ отмечается, что новый закон обеспечивает условия для переноса места регистрации не российских компаний в Россию, а смена юрисдикции позволит компании воспользоваться преимуществами нового законодательства.

«Группа одной из первых поддержала прогрессивное российское законодательство, которое сделало возможным оптимизацию нашей структуры владения, и планирует стать одной из первых крупных международных российских компаний, которая воспользуется преимуществами новых положений о САР после того, как они были законодательно закреплены», — пояснил председатель совета директоров En+ Group лорд Грегори Баркер.

Менеджменту компании поручено провести дополнительный анализ возможной редомициляции в соответствии с российским законом о САР.

Ранее сообщалось, что UC Rusal может стать резидентом САР в Приморье или Калининграде.

Пакет законов о создании специальных административных районов (САР) на острове Русский в Приморском крае и на острове Октябрьский в Калининградской области президент России Владимир Путин подписал 3 августа 2018 года. В соответствии с принятыми законами подать заявку на резидентство на островах смогут только иностранные юрлица. Минимальный объем инвестиций на территории России должен составлять не менее 50 млн руб. за полгода. Специальные налоговые ставки к доходам, полученным иностранными компаниями в виде дивидендов, устанавливаются на уровне 0%.