Семь структур Дерипаски зарегистрировались в российском офшоре

Число международных компаний, зарегистрированных в российских офшорах, достигло десяти

Олег Дерипаска (Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg)

Семь международных компаний зарегистрировались в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития, поступившем в РБК.

Речь идет о компаниях «Транс Сегтор Холдингз Лимитед», «Самолюс Инвестментс Лимитед», «Прайм Эмеральд Трейдинг Лимитед», «Фенестрария Консалтантс Лимитед», «Лэнгдэйл Холдингз Лимитед», «Распериа Трейдинг Лимитед», «Цератозамия Консалтантс Лимит».

Как отмечает Минэкономразвития, количество международных компаний в российских САР достигло десяти. Восемь из них зарегистрированы на острове Октябрьский и две — на острове Русский во Владивостоке.

На прошлой неделе стало известно, что ЦБ зарегистрировал выпуски акций указанных выше компаний. Как писал «Интерфакс», большинство этих компаний фигурировали в цепочках владения компаний, дружественных Олегу Дерипаске. В частности, через Rasperia Trading «Базовый элемент» Дерипаски купил долю в австрийском холдинге Strabag, а Spitzmar Ltd владеет компанией «Имеретинская Ривьера», которая входит в «РогСиб-Ал» «Базового элемента».