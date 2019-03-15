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Экономика ,  
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Компания Мельниченко с Кипра перерегистрировалась в российском офшоре
Холдинг Donalink Ltd крупнейшего бенефициара СУЭК и «Еврохима» Андрея Мельниченко «переехал» с Кипра на остров Русский во Владивостоке. Первым резидентом стала компания совладельца банка «Восточный» Артема Аветисяна
Андрей Мельниченко (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Инвестиционный холдинг Donalink Ltd, который владеет акциями Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), стал вторым резидентом специального административного района (САР) на острове Русском во Владивостоке, сообщила Корпорация развития Дальнего Востока.

Компания владеет активами в России и за рубежом, до этого она была зарегистрирована на Кипре. В Дальневосточном федеральном округе сосредоточены добывающие предприятия СУЭК в Забайкальском, Хабаровском и Приморском краях. Компания владеет 100% в уставном капитале Ванинского балкерного терминала — важнейшего перевалочного пункта к рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона и 49,9% Малого порта в Находке Приморского края. Чистая прибыль СУЭК в 2018 году по МСФО выросла на 33%, до $1,164 млрд, выручка увеличилась на 20%, до $8,296 млрд.

Основной целью «переезда» Donalink Ltd был перевод активов в Россию и оптимизация текущей деятельности с миноритарными пакетами холдинга Андрея Мельниченко, пояснил РБК его представитель Алекс Андреев.

«Компания планирует продолжать текущую деятельность, связанную с миноритарными пакетами в российских компаниях, сохраняя присутствие на международных рынках, а также развивать хозяйственное присутствие на Дальнем Востоке, инвестируя в наиболее востребованные для экономики региона проекты», — отметил Андреев.

Холдинг взял обязательства в течение полугода инвестировать в России 50 млн руб. в форме капитальных вложений, как требуют условия смены юрисдикции. «Сейчас рассматриваются различные проекты, наиболее востребованные для экономики Дальнего Востока», — добавил представитель Мельниченко, не уточнив, о чем конкретно идет речь.

САР на острове Русский во Владивостоке и острове Октябрьский в Калининграде появились в 2018 году. Их главная цель — привлечь капитал зарубежных компаний россиян, в том числе в качестве антисанкционной меры. Резиденты САР не платят налоги с прибыли от продажи активов и с полученных дивидендов, а по выплачиваемым дивидендам​ ставка составит всего 5%. Акционерам гарантируют конфиденциальность информации. Правительство рассматривает возможность создать новые зоны с особыми правовым статусом и налоговым режимом в других регионах.

Первым сменил прописку с Кипра на остров Русский основной акционер банка «Восточный» Finvision Holdings (принадлежит Артему Аветисяну, который владеет 32,55% банка «Восточный»). Сменил юрисдикцию на остров Октябрьский в Калининграде холдинг Adanimov Trading Limited, владеющий долями в трех омских компаниях.

Помимо СУЭК Андрей Мельниченко контролирует крупнейшую теплоснабжающую организацию Сибири Сибирскую генерирующую компанию (СГК), Енисейскую территориальную генерирующую компанию (ТГК) и через AIM Capital SE владеет 90% акций «Еврохима».

В феврале президент Владимир Путин продлил амнистию капитала еще на один год. ​Третий этап пройдет с 1 мая 2019 года по 29 февраля 2020 года. Участников амнистии освободят от уголовного и административного преследования и ответственности за налоговые нарушения, совершенные до 1 января 2019 года. Согласно законопроекту Минфина, условия этого этапа будут более строгими. Гарантии сохранятся при переводе капитала в Россию, а также перерегистрации иностранных компаний в САР.

Автор: Ольга Агеева
Теги: СУЭК, «Еврохим», Андрей Мельниченко, деофшоризация
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