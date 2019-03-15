Компания Мельниченко с Кипра перерегистрировалась в российском офшоре

Холдинг Donalink Ltd крупнейшего бенефициара СУЭК и «Еврохима» Андрея Мельниченко «переехал» с Кипра на остров Русский во Владивостоке. Первым резидентом стала компания совладельца банка «Восточный» Артема Аветисяна

Андрей Мельниченко (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Инвестиционный холдинг Donalink Ltd, который владеет акциями Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), стал вторым резидентом специального административного района (САР) на острове Русском во Владивостоке, сообщила Корпорация развития Дальнего Востока.

Компания владеет активами в России и за рубежом, до этого она была зарегистрирована на Кипре. В Дальневосточном федеральном округе сосредоточены добывающие предприятия СУЭК в Забайкальском, Хабаровском и Приморском краях. Компания владеет 100% в уставном капитале Ванинского балкерного терминала — важнейшего перевалочного пункта к рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона и 49,9% Малого порта в Находке Приморского края. Чистая прибыль СУЭК в 2018 году по МСФО выросла на 33%, до $1,164 млрд, выручка увеличилась на 20%, до $8,296 млрд.

Основной целью «переезда» Donalink Ltd был перевод активов в Россию и оптимизация текущей деятельности с миноритарными пакетами холдинга Андрея Мельниченко, пояснил РБК его представитель Алекс Андреев.

«Компания планирует продолжать текущую деятельность, связанную с миноритарными пакетами в российских компаниях, сохраняя присутствие на международных рынках, а также развивать хозяйственное присутствие на Дальнем Востоке, инвестируя в наиболее востребованные для экономики региона проекты», — отметил Андреев.

Холдинг взял обязательства в течение полугода инвестировать в России 50 млн руб. в форме капитальных вложений, как требуют условия смены юрисдикции. «Сейчас рассматриваются различные проекты, наиболее востребованные для экономики Дальнего Востока», — добавил представитель Мельниченко, не уточнив, о чем конкретно идет речь.