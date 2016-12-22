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В офшоре на острове Русский появился первый резидент
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В офшоре на острове Русский появился первый резидент
Бизнес, 10:57
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В офшоре на острове Русский появился первый резидент

В специальном административном районе (САР) на острове Русский в 20 км от Владивостока зарегистрирован первый резидент, заявил «РИА Новости» глава Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ) Денис Тихонов.

Им стала компания «Финвижн Холдингс», ранее находившаяся под кипрской юрисдикцией. Ее бенефициаром является бизнесмен Артем Аветисян. Отмечается, что резидент — основной акционер банка «Восточный» — зарегистрировался во время проведения Восточного экономического форума (ВЭФ).

Пакет законов о САР на острове Русский в Приморье и Октябрьский в Калининградской области был подписан президентом Владимиром Путиным в начале августа. Отмечалось, что заявку на резидентство в «российских офшорах» могут подать только иностранные компании с минимальным объемом инвестиций не менее 50 млн руб. Ставка налога на дивиденды установлена в размере 0%.

Так правительство решило помочь попавшим под санкции российским компаниям. В середине августа совет директоров зарегистрированной на Кипре En+ попавшего под санкции США бизнесмена Олега Дерипаски одобрил переезд в российские офшоры. Конкретное место переезда не было названо. Еще одним кандидатом на переезд был назван еще один актив Дерипаски — UC Rusal.

Теги: Русский , Офшоры , Владивосток
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