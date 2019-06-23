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Microsoft $147,5 (+7,48%) прогноз Открытие Брокер к 21.06.20
Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Протесты в Грузии ,   Сделано для агрегаторов 
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Меладзе заявил о невозможности разрушить связи России и Грузии за день

Певец Валерий Меладзе заявил, что строившиеся веками братские отношения России и Грузии невозможно разрушить в один день. Об этом он написал в Instagram, комментируя протесты в Грузии и прекращение российскими властями авиасообщения со страной.

«Политические амбиции ставятся выше здравого смысла, уважения и любви», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин запретил полеты российских авиакомпаний в Россию с 8 июля. Также он своим указом получил правительству обеспечить возвращение всех находящихся в Грузии россиян. После этого российские авиакомпании закрыли продажу билетов в Грузию с указанной даты, а туроператоры заявили о готовности прекратить продажи туров в эту страну.

Политика
Президент Грузии выступила за дальнейший приезд российских туристов

В субботу Минтранс сообщил, что грузинским авиаперевозчикам также запретят летать в Россию с 8 июля. В ведомстве объяснили приостановку полетов соображениями безопасности и просроченной задолженностью грузинской стороны. При этом в Georgian Airways опровергли существование долгов перед Россией.

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Поводом для указа Путина стали протесты в Грузии, которые начались после инцидента с депутатом Госдумы и президентом Межпарламентской ассамблеи православия Сергеем Гавриловым. Во время заседания в грузинском парламенте он сел в кресло спикера. В российском Совбезе сочли происходящее в Грузии спровоцированной экстремистами русофобской провокацией.

Теги: Валерий Меладзе, Грузия, авиасообщение
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