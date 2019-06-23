Меладзе заявил о невозможности разрушить связи России и Грузии за день

Меладзе заявил о невозможности разрушить связи России и Грузии за день

Певец Валерий Меладзе заявил, что строившиеся веками братские отношения России и Грузии невозможно разрушить в один день. Об этом он написал в Instagram, комментируя протесты в Грузии и прекращение российскими властями авиасообщения со страной.

«Политические амбиции ставятся выше здравого смысла, уважения и любви», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин запретил полеты российских авиакомпаний в Россию с 8 июля. Также он своим указом получил правительству обеспечить возвращение всех находящихся в Грузии россиян. После этого российские авиакомпании закрыли продажу билетов в Грузию с указанной даты, а туроператоры заявили о готовности прекратить продажи туров в эту страну.

В субботу Минтранс сообщил, что грузинским авиаперевозчикам также запретят летать в Россию с 8 июля. В ведомстве объяснили приостановку полетов соображениями безопасности и просроченной задолженностью грузинской стороны. При этом в Georgian Airways опровергли существование долгов перед Россией.