В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед Россией

Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность. По его словам, у компании нет долгов перед российской стороной, передает Commersant.

Он сообщил, что долг действительно существовал несколько лет назад и составлял $3 млн. «В те годы власти заявили нам, что если мы покроем часть этого долга, Georgian Airways станет единственной авиакомпанией, которая сможет выполнять полеты в Россию», — рассказал Гаяшвили. Он добавил, что компания заплатила $2 млн.

Как сообщил Минтранс России, общая сумма задолженности Грузии составляет $792,5 тыс. и 592,2 тыс. руб. без учета накопившихся пени. В министерстве заявили, что грузинская сторона признала задолженность в 2008 году, но не погасила ее.

Ведомство также объявило, что с 8 июля грузинским авиакомпаниям запретят летать в Россию. Мера продлится до погашения задолженности и предоставления российской стороне программ авиабезопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines.