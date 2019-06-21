Организатор ассамблеи с российским депутатом в Грузии покинул парламент

Закария Куцнашвили, депутат парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» сдал свой мандат. Причиной стал инцидент с участием российского депутата в заседании ассамблеи православия в грузинском парламенте, приведший к массовым протестам, передает телеканал «Имеди».

Куцнашвили принимал участие в организации мероприятия, на котором должен был выступать депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов. Ранее в результате протестов, спровоцированных этим, ушел в отставку спикер парламента Ираклий Кобахидзе.

«У меня нет должности в парламенте, единственное, что у меня есть, это свободный мандат депутата. Поэтому я заявляю сегодня, что отказался от мандата», — сообщил Куцнашвили журналистам. Он поблагодарил своих избирателей и принес извинения за случившееся.

Перед этим, как отмечает «Имеди», Куцнашвили посетил центральный офис правящей партии «Грузинская мечта».