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Harley-Davidson $41 (+13,64%) прогноз Wells Fargo Securities к 08.04.20
Allergan $153 (+16,11%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
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Политика ,  
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Пентагон опубликовал карту полета сбитого Ираном беспилотника США

Пентагон предоставил карту полета беспилотного разведывательного летательного аппарата ВМС США RQ-4 в Ормузском проливе, сбитого накануне в воздушном пространстве иранскими военными. Об этом сообщает издание Military Times.

Как утверждают в Пентагоне, карта является подтверждением того, что аппарат сбили в международных водах, за пределами территориальных вод Ирана.

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Об уничтожении американского беспилотника Global Hawk в провинции Хормозган на юге Ирана 20 июня объявил корпус стражей Исламской революции. Подразделение указало, что это было сделано, как только аппарат вошел в воздушное пространство Ирана. Как сообщили американские военные, на тот момент над страной не было ни одного их беспилотника. МИД Ирана счел ложью заявление США о том, что иранские военные сбили беспилотник в международном воздушном пространстве.

В свою очередь президент США Дональд Трамп вскоре после инцидента в своем Twitter ответил фразой «Вы скоро узнаете» на вопрос о том, собирается ли Вашингтон наносить удары по Ирану. Впоследствии он допустил, что Исламская республика могла сбить беспилотник по ошибке. 

После инцидента МИД Ирана направил жалобу в ООН из-за «провокационных и агрессивных действий США».

Теги: Пентагон, Иран, беспилотник, сбитый беспилотник
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