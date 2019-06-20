Американские военные опровергли уничтожение своего дрона в Иране

Американские военные опровергли уничтожение своего дрона в Иране

В тот момент, когда корпус стражей Исламской революции, по утверждению Тегерана, уничтожил американский беспилотник над южной иранской провинцией Хормозган, дронов США в воздушном пространстве Ирана не было, заявил представитель Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) ) капитан Билл Урбан, передает Reuters.

«Сегодня в воздушном пространстве Ирана не было ни одного американского беспилотника», — рассказал он. Аналогичную цитату Урбана ранее приводил телеканал NBC News.

От других комментариев по этой теме представитель ведомства отказался.

Об инциденте в Хормозгане ранее 20 июня со ссылкой на заявление иранской революционной гвардии сообщал портал Press TV. Речь, по информации корпуса стражей Исламской революции, шла об американском дроне RQ-4 Global Hawk.