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Allergan $153 (+16,11%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
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Политика ,  
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Трамп усомнился в преднамеренности удара Ирана по беспилотнику США
Трудно поверить, что Иран намеренно сбил американский беспилотник, заявил Трамп. По его словам, Тегерану повезло, что речь идет о дроне, а не о пилотируемом аппарате
Фото: Evan Vucci / AP

Президент США Дональд Трамп допустил, что иранские военные могли сбить американский беспилотник по ошибке, передает Reuters.

«Трудно поверить, что это было преднамеренно», — сказал Трамп. По его словам, атаку мог предпринять кто-то, действовавший неряшливо и глупо.

«У нас никого не было в дроне», — добавил президент США. Он отметил, что если бы Иран сбил пилотируемый аппарат, то ситуация развивалась бы «сильно иначе».

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Трамп ответил на вопрос о планах бомбить Иран словами «вы скоро узнаете»

Ранее иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил, что сбил американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk в провинции Хормозган. В КСИР утверждают, что сбили дрон сразу после того, как он вошел в воздушное пространство Ирана.

Изначально в Центральном командовании ВВС США заявили, что в этом районе не было американских дронов. Позже они подтвердили, что беспилотник был сбит, но отметили, что это произошло в международном пространстве.

На вопрос о том, планируют ли США нанести удары по Ирану президент Трамп ответил фразой «вы скоро узнаете».

Автор: Константин Нагаев
Теги: Дональд Трамп, Иран, беспилотник
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