Трамп усомнился в преднамеренности удара Ирана по беспилотнику США

Трудно поверить, что Иран намеренно сбил американский беспилотник, заявил Трамп. По его словам, Тегерану повезло, что речь идет о дроне, а не о пилотируемом аппарате

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Президент США Дональд Трамп допустил, что иранские военные могли сбить американский беспилотник по ошибке, передает Reuters.

«Трудно поверить, что это было преднамеренно», — сказал Трамп. По его словам, атаку мог предпринять кто-то, действовавший неряшливо и глупо.

«У нас никого не было в дроне», — добавил президент США. Он отметил, что если бы Иран сбил пилотируемый аппарат, то ситуация развивалась бы «сильно иначе».

Ранее иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил, что сбил американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk в провинции Хормозган. В КСИР утверждают, что сбили дрон сразу после того, как он вошел в воздушное пространство Ирана.