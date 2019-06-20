МИД Ирана назвал ложью сообщения США о месте атаки на беспилотник

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал неправдой заявления США о том, что военные исламской республики сбили американский беспилотник в международном воздушном пространстве. Об он написал в Twitter.

«США занимается экономическим терроризмом в отношении Ирана, ведет тайные операции против нас, а теперь вторгается на нашу территорию. Мы не ищем войны, но будем ревностно защищать наше небо, землю и воды. Мы обратимся по поводу этого нового акта агрессии в ОНН и покажем, что США лжет по поводу международных вод», — написал Зариф.

Утром 20 июня Корпус стражей исламской революции сообщил, что сбил в южной провинции Хормозган разведывательный дрон RQ-4 Global Hawk. Подразделение указало, что это было сделано, как только аппарат вошел в воздушное пространство Ирана. Американские военные заявили, что на тот момент над страной не было ни одного их беспилотника.

Президент США Дональд Трамп написал, что Иран совершил большую ошибку. На вопрос о том, готовят ли США удары по Ирану в связи с этим, он ответил «вы скоро узнаете». В МИД Ирана сообщили, что направили жалобу в ООН в связи с действиями США.