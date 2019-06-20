Иран обратился в ООН после инцидента с американским беспилотником

Иран направил жалобу в ООН из-за инцидента с американским беспилотником, заявил официальный представитель МИД страны Аббас Мусави, передает ISNA.

«Мы направили жалобу на провокационные и агрессивные действия США по дипломатическим каналам, в частности через механизм ООН», — сказал он. Мусави указал, что Тегеран решительно осуждает действия Соединенных Штатов.

Ранее Иран заявил, что уничтожил американский разведывательный дрон, вошедший в воздушное пространство страны. По данным Корпуса стражей исламский революции, речь идет о беспилотнике RQ-4 Global Hawk, он был сбит в южной провинции Хормозган. Сначала американские военные заявили об отсутствии американских беспилотников в воздушном пространстве Ирана, однако позднее подтвердили, что иранская армия сбила дрон. При этом американская сторона утверждает, что беспилотник был сбит не в воздушном пространстве Ирана.