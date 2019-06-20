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Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,19%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
Allergan $153 (+16,65%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
Comcast $50 (+15,63%) прогноз Deutsche Bank к 29.04.20
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Иран обратился в ООН после инцидента с американским беспилотником

Иран направил жалобу в ООН из-за инцидента с американским беспилотником, заявил официальный представитель МИД страны Аббас Мусави, передает ISNA.

«Мы направили жалобу на провокационные и агрессивные действия США по дипломатическим каналам, в частности через механизм ООН», — сказал он. Мусави указал, что Тегеран решительно осуждает действия Соединенных Штатов.

Политика
В Иране заявили об уничтожении американского беспилотника

Ранее Иран заявил, что уничтожил американский разведывательный дрон, вошедший в воздушное пространство страны. По данным Корпуса стражей исламский революции, речь идет о беспилотнике RQ-4 Global Hawk, он был сбит в южной провинции Хормозган. Сначала американские военные заявили об отсутствии американских беспилотников в воздушном пространстве Ирана, однако позднее подтвердили, что иранская армия сбила дрон. При этом американская сторона утверждает, что беспилотник был сбит не в воздушном пространстве Ирана.

Теги: ООН, Иран, беспилотник
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