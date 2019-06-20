Путин назвал катастрофой возможную войну США с Ираном

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«В Соединенных Штатах не исключают применения вооруженной силы. Хочу сразу сказать: это было бы катастрофой для региона как минимум. Потому что это привело бы к всплеску насилия и, может быть, кстати говоря, к увеличению количества беженцев», — заявил Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Думаю, что и для тех, кто предпринял бы попытки подобного рода, это тоже имело бы печальные последствия. Очень трудно просчитать то, что наступит в случае применения военной силы».

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