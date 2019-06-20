На прямую линию с Путиным поступило 2,6 млн обращений

Всего 2,6 млн обращений поступило на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 24», который выступал одним из организаторов мероприятия, передает ТАСС. Ее трансляцию также вел телеканал РБК.

Перед началом прямой линии организаторы заявили о 1,6 млн обращений, поступивших президенту. Во время прямой линии, продолжавшейся более четырех часов, кол-центр, обрабатывающий запросы, столкнулся с несколькими хакерскими атаками. Сообщалось, что они велись из-за границы. По утверждению «Ростелекома», атаки не повлияли на работу прямой линии.

В ходе мероприятия Путин ответил на 81 вопрос, включая личные. Он рассказал о том, что ему не надоело быть президентом, ответил как бороться с ленью, опроверг свое инопланетное происхождение, а также поделился историей о поступке, которого до сих пор стыдится.

Прямые линии с президентом появились в 2001 году. К началу первого выпуска поступило 400 тыс. вопросов. С тех пор количество обращений увеличивалось. Рекордное число вопросов поступило на программу в 2015 — тогда их было 3,25 млн.