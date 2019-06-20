Путин опроверг свое инопланетное происхождение

Президент России Владимир Путин заявил, что он не инопланетян. Так он ответил на вопрос из блица в конце прямой линии, которую транслировал РБК.

«Нет, у меня есть показания близких… мои дети, в конце концов», — сказал Путин в ответ на вопрос «Вы не инопланетянин?».

Помимо прочего, Путину поступали личные вопросы. Так, его спросили, как бороться с ленью. Президент ответил, что единственный способ — начать работать. Он также отметил, что ему не надоело быть президентом, иначе он бы не баллотировался на этот срок.