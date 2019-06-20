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Allergan $153 (+17,1%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
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Путин рассказал о своем стыдном поступке

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал о поступке, за который ему стыдно до сих пор. Трансляцию прямой линии вел телеканал РБК.

Политика
«Прямая линия с Владимиром Путиным». Главное

По его словам, он испытывает чувство стыда за потерю записки с просьбой от пожилой женщины, упавшей перед ним на колени в начале 2000-х годов.

«Уже конец рабочего дня, темно, это было, по-моему, осенью, я шел по слякоти к машине. Вдруг появилась женщина преклонного возраста. Что-то невнятно сказала и вдруг упала на колени, отдала мне записку. Я сказал, что обязательно посмотрю. Забрал, отдал помощникам, и ее потеряли. Никогда этого не забуду», — рассказал президент. 

Фотогалерея 
Неудобные вопросы в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным». Фотогалерея

«Я почти уверен наверняка, что там было, теперь, прочитав уже десятки таких записок. Наверняка что-нибудь о помощи сыну, который сидит в тюрьме, или что-то в этом роде», — добавил Путин.

Отвечая на вопросы из блица в конце прямой линии, Путин также опроверг свое инопланетное происхождение. «Нет, у меня есть показания близких… мои дети, в конце концов», — сказал президент.  

Во время прямой линии, продолжавшейся четыре часа и восемь минут, президент ответил на 81 вопрос. Всего поступило около 2 млн обращений.

Теги: «Прямая линия с Владимиром Путиным»
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