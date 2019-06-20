Путин рассказал о своем стыдном поступке

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал о поступке, за который ему стыдно до сих пор. Трансляцию прямой линии вел телеканал РБК.

По его словам, он испытывает чувство стыда за потерю записки с просьбой от пожилой женщины, упавшей перед ним на колени в начале 2000-х годов.

«Уже конец рабочего дня, темно, это было, по-моему, осенью, я шел по слякоти к машине. Вдруг появилась женщина преклонного возраста. Что-то невнятно сказала и вдруг упала на колени, отдала мне записку. Я сказал, что обязательно посмотрю. Забрал, отдал помощникам, и ее потеряли. Никогда этого не забуду», — рассказал президент.