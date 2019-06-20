Ведущая в момент прямой линии с Путиным сообщила о DDoS-атаке

Ведущая в момент прямой линии с Путиным сообщила о DDoS-атаке

Во время трансляции прямой линии с Владимиром Путиным на крупнейших телеканалах страны кол-центр программы подвергся DDoS-атаке. Об этом заявила ведущая, трансляцию передачи ведет телеканал РБК.

Ведущая уточнила, что атака велась из-за рубежа.

Представитель «Ростелекома» сообщил РБК, что зафиксированы были две мощные атаки. «Силами «Ростелекома» они были отражены и на работу прямой линии не повлияли», — уточнили в компании.

17 июня представитель президента Дмитрий Песков заявил, что власти фиксируют многочисленные кибератаки, цель которых — стратегические области экономики России. Он оценил это как наличие «признаков кибервойны, кибервоенных действий в отношении России».