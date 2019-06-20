Во время прямой линии у президента поинтересовались, не надоело ли ему быть главой государства. Путин ответил отрицательно, отметив, что в противном случае не стал бы баллотироваться на прошедших в прошлом году выборах

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Владимиру Путину не надоело быть президентом. Об этом глава государства заявил во время прямой линии, трансляцию которой вел телеканал РБК.

Путина спросили: «Вам не надоело быть президентом?» Он ответил: «Нет. Иначе бы не стал баллотироваться на этот срок».

Путин одержал победу на выборах президента в марте 2018 году, получив 76,69% голосов избирателей. Сразу после окончания голосования он заявил, что не планирует проводить конституционную реформу.



Спустя несколько месяцев, в мае прошлого года, Путин заявил, что намерен придерживаться нормы Конституции, которая устанавливает ограничение продолжительности президентских сроков — не более двух подряд. Отвечая на вопрос, оставит ли он пост президента, когда окончится четвертый срок, президент сказал: «Сейчас у меня второй срок подряд — не более двух сроков подряд». Он также указал, что в 2008 году, отработав два президентских срока, покинул пост.

Путина впервые избрали президентом в 2000 году. С 31 декабря 1999-го он исполнял обязанности главы государства в связи с отставкой Бориса Ельцина. В 2008 году президентом был избран Дмитрий Медведев, который занимал этот пост один срок. Он предложил увеличить сроки полномочий президента до пяти лет, а Госдумы — до шести. Эти поправки к Конституции были приняты. В 2012 году главой страны вновь стал Путин.