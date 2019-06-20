Путин назвал единственный способ борьбы с ленью

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал работу единственный способом бороться с ленью. Так глава государства ответил на вопрос о том, что делает президент, когда ему лень работать. Трансляцию прямой линии вел телеканал РБК.

«Психологи считают, что лень — это вполне нормальное состояние человека, вызванное тем, что организму хочется отдохнуть. Отдыхать нужно, и нужно уметь отдыхать, но нет никакого другого способа бороться с ленью, кроме как начать работать», — сказал Путин.

В ходе прямой линии, продолжавшейся четыре часа и восемь минут, президент ответил на 81 вопрос. Всего поступило порядка 2 млн обращений.