К прямой линии с Путиным поступило более 1 млн вопросов

К прямой линии с Путиным поступило более 1 млн вопросов

Более 1 млн вопросов поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает «РИА Новости».

По состоянию на 9:00 мск 19 июня в общей сложности поступило 1 млн 53,3 тыс. вопросов, в том числе 616,5 тыс. по телефону и 291,3 по СМС.

Как сообщает телеканал «Россия 24», россиян в основном волнуют вопросы жилищно-коммунального хозяйства, образования, а также развития малого и среднего предпринимательства.

Накануне Владимир Путин провел совещание по подготовке к прямой линии. Как ранее сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, встреча пройдет в устоявшемся формате. Он отметил, что для обсуждения тех или иных вопросов у Путина будет возможность выходить на связь с руководителями регионов и министрами.

Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 20 июня. Ее будут транслировать в прямом эфире на телеканалах «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Также она будет доступна пользователям соцсетей.