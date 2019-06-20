В НИИ океанографии опровергли данные о вывозе косаток из «китовой тюрьмы»

В НИИ океанографии опровергли данные о вывозе косаток из «китовой тюрьмы»

Пресс-секретарь Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексей Смородов опроверг информацию о том, что из «китовой тюрьмы» в Приморском крае начали вывозить косаток. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Нет, не вывозят, косатки все на месте <...> Вывоза сегодня нет. Это фейк», — заявил он.

По словам Смородова, в районе бухты Средняя находятся ученые, которые обсуждают дальнейшие вопросы перевозки животных. Он отметил, что о решении объявят, как только оно будет принято.