В НИИ океанографии опровергли данные о вывозе косаток из «китовой тюрьмы»

В администрации Приморского края сообщили «РИА Новости», что пока власти информацией о ситуации не располагают.
Данные о том, что специалисты ВНИРО начали операцию по выпуску косаток из «китовой тюрьмы», сообщил ТАСС со ссылкой на источник, связанный с процессом выпуска. «Сегодня двух косаток погрузили на транспорт и отправили. Возможно, что сначала они попадут на базу для морских млекопитающих в селе Иннокентьевка в Хабаровском крае», — рассказал он, добавив, что оттуда их будут выпускать в Сахалинский залив.
О том, что в бухте Средняя находятся косатки и белухи, выловленные для перепродажи в зарубежные океанариумы, стало известно в ноябре 2018 года. Суд наложил арест на животных, запретив их транспортировать и продавать. По факту незаконного вылова косаток и белух было возбуждено уголовное дело.
В апреле в Россию для спасения китов приехал океанолог Жан-Мишель Кусто. Позже приморский губернатор Олег Кожемяко заявил, что животных могут выпустить летом 2019 года.
7 июня глава Росрыболовства Илья Шестаков говорил, что животных начнут выпускать в ближайшие десять дней.