Кремль удивился отказу владельца косаток в Приморье выпускать их на волю

В Кремле с удивлением отнеслись к заявлению собственника компании, которая занималась отловом косаток и доставила их в бухту Средняя в Находке, отказавшегося добровольно выпускать морских животных на волю. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

Он отметил, что глава государства уже давал поручения ранее и требовал решить проблему с находящимися в неволе животными как можно скорее.

«Нет необходимости в каких-то дополнительных поручениях, все было четко сформулировано. Пока можно констатировать, что эти поручения как минимум в части не выполняются. Поэтому сейчас мы просто сверим часы, в какой именно части не выполняются эти поручения», — сказал Песков.

Ранее гендиректор компании «Афалина» Алексей Решетов, которому принадлежать косатки и белухи в бухте Средняя в Приморье, заявил, что он не намерен выпускать животных на волю. Он подчеркнул, что это его собственность, а поручения о выпуске белух — это, считает он, «пурга, которую несут в прессе».

Морские животные находятся в неволе с осени прошлого года, внимание общественности на их заточение зоозащитники и активисты обратили в ноябре 2018-го. Позднее суд наложил арест на животных и запретил транспортировать их и продавать. По факту незаконного вылова было открыто уголовное дело.