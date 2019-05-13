Губернатор Приморья назвал сроки освобождения косаток и белух

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал, что косаток и белух могут выпустить из центра адаптации в бухте Средняя летом 2019 года. Об этом сообщается на сайте региональной администрации.

Он отметил, что животных могут вернуть в дикую природу в течение месяца или двух. Кожемяко добавил, что в настоящее время администрация ждет окончательного решения ученых, ветеринаров и других специалистов о том, когда и как их выпускать.

В ноябре 2018 года зоозащитники и СМИ сообщили, что в «китовой тюрьме» в бухте Средняя находятся косатки и белухи, которых выловили для перепродажи в зарубежные океанариумы. Впоследствии суд наложил арест на 90 белух и 11 косаток. Следователи возбудили уголовные дела о незаконном вылове и жестоком обращении с животными.

В начале апреля 2019 года в Россию для помощи животным приехал председатель общества «Будущее океана» Жан-Мишель Кусто. Затем Кожемяко рассказал, что всех обитателей «китовой тюрьмы» выпустят на свободу.