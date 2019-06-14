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Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
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В Приморье отложили освобождение части косаток из «китовой тюрьмы»

«Океанариум ДВ», одна из компаний — отловщиков косаток, которые находятся в «китовой тюрьме» (бухта Средняя) в Приморье, на неделю перенесла освобождение четырех млекопитающих. Об этом адвокат компании заявил в суде Владивостока, где в отношении организации рассматривается административное дело о нарушении правил рыболовства, передает «РИА Новости».

Юрист не пояснил, кому конкретно принадлежат косатки, и не сообщил причину переноса. В пресс-службе компаний-отловщиков ситуацию комментировать не стали.

ТАСС уточняет, что в итоге суд оштрафовал «Океанариум ДВ» на 56,4 млн руб. за нарушение правил рыболовства при вылове трех косаток, которые в итоге находятся в бухте Средняя.

Фотогалерея 
Как выглядит «китовая тюрьма» в бухте Средняя

7 июня глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил, что косаток и белуг начнут выпускать из «китовой тюрьмы» в ближайшие десять дней, а в целом, по его словам, процесс продолжится до сентября.

«Главный вопрос — куда их будут выпускать? Если в бухту Среднюю, то это будет полное фиаско для китов. Они вернутся к людям и будут клянчить рыбу. Потому что к выпуску их никто не готовит», — говорил ранее РБК глава общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын.

О «китовой тюрьме» в Приморье стало известно в ноябре. Тогда появились сообщения о том, что в бухте Средняя под Находкой находятся 90 белух и 11 косаток, принадлежащих нескольким компаниям — ООО «Афалина», ООО «Океанариум ДВ», ООО «Белый Кит» и ООО «Сочинский дельфинарий». Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за незаконного вылова животных

Теги: Приморье, косатка, освобождение
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