В Приморье отложили освобождение части косаток из «китовой тюрьмы»

«Океанариум ДВ», одна из компаний — отловщиков косаток, которые находятся в «китовой тюрьме» (бухта Средняя) в Приморье, на неделю перенесла освобождение четырех млекопитающих. Об этом адвокат компании заявил в суде Владивостока, где в отношении организации рассматривается административное дело о нарушении правил рыболовства, передает «РИА Новости».

Юрист не пояснил, кому конкретно принадлежат косатки, и не сообщил причину переноса. В пресс-службе компаний-отловщиков ситуацию комментировать не стали.

ТАСС уточняет, что в итоге суд оштрафовал «Океанариум ДВ» на 56,4 млн руб. за нарушение правил рыболовства при вылове трех косаток, которые в итоге находятся в бухте Средняя.

7 июня глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил, что косаток и белуг начнут выпускать из «китовой тюрьмы» в ближайшие десять дней, а в целом, по его словам, процесс продолжится до сентября.