Пензенский губернатор сообщил об отзыве правоохранителей из Чемодановки

Ситуация в селе Чемодановка, где в ходе конфликта между местными жителями и цыганами убили человека, стабилизировалась, большинство представителей правоохранительных органов, направленных туда, вернулись обратно. Об этом заявил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, передает PenzaNews.

«По ситуации в Чемодановке: она стабилизирована, обстановка спокойная. Основные силы правоохранительных органов вернулись в пункт постоянной дислокации, 20 человек работают в селе в целях обеспечения охраны правопорядка», — сказал глава региона.

Белозерцев добавил, что продолжается расследование заведенных ранее уголовных дел. Сейчас с жителями села работает прокурор Пензенской области Наталья Канцерова, руководитель регионального следственного управления СКР Дмитрий Матушкин и омбудсмены.



Сотрудники столичного Центрального аппарата МВД выехали в Чемодановку 15 июня. В селе 13 июня произошла массовая драка. Как сообщали местные СМИ, конфликт завязался из-за того, что цыгане начали приставать к жителям села. В драке пострадали пять человек, двоих из них госпитализировали в тяжелом состоянии, один мужчина умер. В полицию доставили более 170 человек, участвовавших в драке.