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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Губернатор Пензенской области пообещал решить проблемы Чемодановки

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что власти региона рассмотрят проблемные вопросы села Чемодановка, где произошла массовая драка. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.

«Посмотрю вместе с членами правительства, что здесь нужно сделать для дальнейшего развития этого рабочего поселка. Поселок очень серьезный и по населению, и по потенциалу», — сказал он.

Белозерцев рассказал, что накануне услышал от жителей о проблемах села. Он заявил, что в связи с этим хотел бы изучить ситуацию с дорогами, освещением и водоснабжением.

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Конфликт в Чемодановке произошел 13 июня на «бытовой почве». Жители писали в соцсетях, что он начался из-за того, что цыгане стали приставать к сельчанам у местного пруда. В результате драки один человек погиб и четверо пострадали. На следующий день жители вышли на сход и перекрыли федеральную трассу.

Полицейские опознали 12 участников конфликта, троих задержали. Было возбуждено уголовное дело, которое впоследствии переквалифицировали на статьи об убийстве и покушении на убийство, совершенные группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, и передали в центральный аппарат Следственного комитета.

Теги: Пензенская область, Иван Белозерцев, массовая драка
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