Губернатор Пензенской области пообещал решить проблемы Чемодановки

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что власти региона рассмотрят проблемные вопросы села Чемодановка, где произошла массовая драка. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.

«Посмотрю вместе с членами правительства, что здесь нужно сделать для дальнейшего развития этого рабочего поселка. Поселок очень серьезный и по населению, и по потенциалу», — сказал он.

Белозерцев рассказал, что накануне услышал от жителей о проблемах села. Он заявил, что в связи с этим хотел бы изучить ситуацию с дорогами, освещением и водоснабжением.

Конфликт в Чемодановке произошел 13 июня на «бытовой почве». Жители писали в соцсетях, что он начался из-за того, что цыгане стали приставать к сельчанам у местного пруда. В результате драки один человек погиб и четверо пострадали. На следующий день жители вышли на сход и перекрыли федеральную трассу.