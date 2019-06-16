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Губернатор предупредил о фейках и вбросах из-за драки в Чемодановке

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал не распространять ложную информацию по конфликту в селе Чемодановка. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.

По его словам, в социальных сетях сейчас «идет массовое распространение ложной информации», а «провокаторы» хотят «посеять панику» путем «вбросов откровенно недостоверных данных». «Обманывать наших людей мы не позволим, как не позволим использовать трагедию для раскачивания ситуации и разыгрывания национальной «карты», — заявил он.

Губернатор отметил, что действия провокаторов, распространяющих недостоверные данные, должны оценить надлежащие органы в соответствии с законом о фейковых новостях.

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Около 500 человек пришли проститься с погибшим в драке под Пензой

13 июня в Чемодановке произошла массовая драка. По словам жителей, она началась после того, как цыгане стали приставать к сельчанам. МВД указывало, что конфликт произошел на «бытовой почве». В результате один человек погиб и четверо пострадали. На следующий день жители вышли на сход и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал».

После драки было возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы задержали трех участников драки, двоих из которых арестовали. Впоследствии следователи задержали еще 12 человек.

По версии главы автономии российских цыган Надежды Деметр, причиной конфликта стала ссора детей возле сельского пруда. Она отмечала, что его можно было разрешить на месте либо обратиться за помощью к властям, но не устраивать самосуд.

Теги: Пензенская область, бытовой конфликт, фейк, Иван Белозерцев
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