Губернатор предупредил о фейках и вбросах из-за драки в Чемодановке

Губернатор предупредил о фейках и вбросах из-за драки в Чемодановке

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал не распространять ложную информацию по конфликту в селе Чемодановка. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.

По его словам, в социальных сетях сейчас «идет массовое распространение ложной информации», а «провокаторы» хотят «посеять панику» путем «вбросов откровенно недостоверных данных». «Обманывать наших людей мы не позволим, как не позволим использовать трагедию для раскачивания ситуации и разыгрывания национальной «карты», — заявил он.

Губернатор отметил, что действия провокаторов, распространяющих недостоверные данные, должны оценить надлежащие органы в соответствии с законом о фейковых новостях.

13 июня в Чемодановке произошла массовая драка. По словам жителей, она началась после того, как цыгане стали приставать к сельчанам. МВД указывало, что конфликт произошел на «бытовой почве». В результате один человек погиб и четверо пострадали. На следующий день жители вышли на сход и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал».