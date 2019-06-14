Жители села под Пензой вышли на сход после массовой драки с цыганами

Жители села под Пензой вышли на сход после массовой драки с цыганами

Они перекрыли участок федеральной трассы М-5 «Урал». Как сообщают местные СМИ, днем ранее в селе Чемодановка произошла массовая драка местных жителей с цыганами. На сельский сход приехал губернатор области

Фото: podslushano58 / VK

Жители села Чемодановка в Пензенской области вышли на сход и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал». Об этом сообщает местное издание «Пенза-Взгляд».

Поводом стала драка местных жителей с цыганами накануне, 13 июня. Как указывала местная «Комсомольская правда», в соцсетях жители писали, что на пруд в Чемодановке «пришли цыгане и стали приставать к детям». Жители в свою очередь пришли к пруду с ножами и топорами. Такую же версию событий дает местное издание «Пенза-Взгляд». В конфликте принимали участие порядка 150 человек, уточняет 1pnz.ru со ссылкой на источники в силовых структурах.

Агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Пензенской области указывает, что в результате массовой драки из-за «бытового конфликта» пострадали пять человек. В областном минздраве уточнили, что двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. По факту случившегося правоохранители открыли уголовные дела о хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Помимо этого, уточняет «Комсомольская правда», были повреждены 20 автомобилей.

На следующий день, 14 июня, жители Чемодановки перекрыли участок федеральной трассы М-5 «Урал». По фотографиям, опубликованным изданием, видно, что на месте работают полицейские.

«У нас там сейчас сход граждан, на нем находятся губернатор, начальник УВД, председатель законодательного собрания. Они обсуждают бытовой конфликт, который привел к драке и пострадавшим. Точное число участников я пока не могу назвать», — заявила РБК пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина.