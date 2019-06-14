Жители села под Пензой вышли на сход после массовой драки с цыганами

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 64,37 -0,21 EUR Бирж. 72,16 -0,66 Brent 62,06 +0,85% USD Нал. 65,04 63,82 EUR Нал. 73,14 71,74 USD ЦБ 64,43 -0,20 EUR ЦБ 72,70 -0,31 EUR/USD 1,1209 -0,0062 BTC/USD Бирж. 8 393,00 +170,26 IMOEX 2 739,28 -0,69% RTSI 1 341,05 -0,44% DJIA 26 088,93 -0,07% Nasdaq 7 795,93 -0,53%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Газпром нефть ₽419,35 (+5,36%) прогноз ВТБ Капитал к 13.06.20
Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
Газпром нефть ₽419,35 (+5,36%) прогноз ВТБ Капитал к 13.06.20
Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
Лента новостей
Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 64,43 (-0,2) Quote, 13:29
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 72,7 (-0,31) Quote, 13:29
Агент заявил об отказе Еременко от выгодных контрактов ради «Ростова» Спорт, 21:25 Игроки ЦСКА опередили Дзюбу в рейтинге дорогостоящих футболистов РПЛ Спорт, 21:17 Российская шахматистка выиграла турнир за право провести титульный матч Спорт, 21:06 Жители села под Пензой вышли на сход после массовой драки с цыганами Общество, 20:57 Климкин опроверг информацию о своем назначении послом Украины в США Политика, 20:49 Журналистка РБК получила международную премию Data Journalism Awards Общество, 20:46 В РУСАДА назвали безосновательной критику со стороны Минспорта и ОКР Спорт, 20:46 В США застрелили призера кубка России по сноуборду Общество, 20:35 Владелец «Корчмы Тарас Бульба» назвал сумму требований ФНС Общество, 20:30 МИД заявил об иранофобской линии властей США Политика, 20:20 Горящий танкер и отступающая ставка: самое важное за неделю для инвестора Quote, 20:10 Цена на золото поднялась до максимума с апреля 2018 года Финансы, 20:06 Киев напомнил о санкциях из-за выдачи российских паспортов в Донбассе Политика, 19:59 Зеленский назначил главу Госпогранслужбы Украины Политика, 19:50
Общество ,  
0 
Жители села под Пензой вышли на сход после массовой драки с цыганами
Они перекрыли участок федеральной трассы М-5 «Урал». Как сообщают местные СМИ, днем ранее в селе Чемодановка произошла массовая драка местных жителей с цыганами. На сельский сход приехал губернатор области
Фото: podslushano58 / VK

Жители села Чемодановка в Пензенской области вышли на сход и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал». Об этом сообщает местное издание «Пенза-Взгляд».

Поводом стала драка местных жителей с цыганами накануне, 13 июня. Как указывала местная «Комсомольская правда», в соцсетях жители писали, что на пруд в Чемодановке «пришли цыгане и стали приставать к детям». Жители в свою очередь пришли к пруду с ножами и топорами. Такую же версию событий дает местное издание «Пенза-Взгляд». В конфликте принимали участие порядка 150 человек, уточняет 1pnz.ru со ссылкой на источники в силовых структурах.

Агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Пензенской области указывает, что в результате массовой драки из-за «бытового конфликта» пострадали пять человек. В областном минздраве уточнили, что двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. По факту случившегося правоохранители открыли уголовные дела о хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Помимо этого, уточняет «Комсомольская правда», были повреждены 20 автомобилей.

На следующий день, 14 июня, жители Чемодановки перекрыли участок федеральной трассы М-5 «Урал». По фотографиям, опубликованным изданием, видно, что на месте работают полицейские.

«У нас там сейчас сход граждан, на нем находятся губернатор, начальник УВД, председатель законодательного собрания. Они обсуждают бытовой конфликт, который привел к драке и пострадавшим. Точное число участников я пока не могу назвать», — заявила РБК пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина.

В пресс-службе Управления МВД России по Пензенской области заявили РБК, что не располагают информацией о количестве участников народного схода.

На сход приехал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. «Эмоциями мы с вами задачу не решим, мы должны действовать с вами по закону», — заявил он. По его словам, полиция «проведет проверку на предмет гражданства, права проживания здесь». «У кого должным образом все оформлено, они имеют право проживания на российской земле. Тот, кто виновен в трагедии, будет сидеть в тюрьме, другого не будет», — сказал он во время схода. Позже в своем Instagram Иван Белозерцев написал, что он лично провел переговоры с главой района и с врио начальника УМВД по Пензенской области.

«Ситуация на общем жестком контроле, специалисты выясняют причины конфликта и все обстоятельства», — отметил он и попросил воздержаться от преждевременных выводов, комментируя заявления о том, что в селе произошел межнациональный конфликт.

«Приезжал губернатор, но никаких ответов особенно не дали, просто заявили, что все будут наказаны, будут заведены уголовные дела. Сейчас задержано четыре человека. Сейчас уже ничего не происходит, все успокоилось более-менее. Приезжал ОМОН, дополнительные сотрудники ДПС на трассах», — заявила РБК местная жительница Дарья Кузнецова.

Авторы: Анна Трунина, Роман Кирьянов
Теги: Пензенская область, ОМОН, столкновение, цыгане, федеральная трасса ..., акция протеста
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter