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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Технологии и медиа ,  
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Роскомнадзор заявил об удалении фейковых данных по драке в Чемодановке

Из социальных сетей удалили недостоверную информацию, касающуюся драки с цыганами в селе Чемодановка Пензенской области. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

«Вся та информация, которая была признана Генпрокуратурой недостоверной, в настоящий момент удалена с площадок социальных сетей», — отметил собеседник агентства.

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Накануне губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что в соцсетях началось «массовое распространение ложной информации», чтобы посеять панику среди местного населения и начать национальный конфликт. Белозерцев призвал органы оценить действия провокаторов.

Массовая драка произошла в Чемодановке 13 июня. По словам очевидцев, цыгане начали приставать к местным жителям. В ходе конфликта один человек получил черепно-мозговую травму и скончался в больнице, еще четверо пострадали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов арестовали двух человек, еще 13 были задержаны. Глава автономии российских цыган Надежда Деметер призвала местных жителей не устраивать самосуд, а обратиться за помощью к властям.
 

Теги: Роскомнадзор, фейковые новости, драка, Пензенская область, удаление
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