Роскомнадзор заявил об удалении фейковых данных по драке в Чемодановке

Роскомнадзор заявил об удалении фейковых данных по драке в Чемодановке

Из социальных сетей удалили недостоверную информацию, касающуюся драки с цыганами в селе Чемодановка Пензенской области. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

«Вся та информация, которая была признана Генпрокуратурой недостоверной, в настоящий момент удалена с площадок социальных сетей», — отметил собеседник агентства.

Накануне губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что в соцсетях началось «массовое распространение ложной информации», чтобы посеять панику среди местного населения и начать национальный конфликт. Белозерцев призвал органы оценить действия провокаторов.

Массовая драка произошла в Чемодановке 13 июня. По словам очевидцев, цыгане начали приставать к местным жителям. В ходе конфликта один человек получил черепно-мозговую травму и скончался в больнице, еще четверо пострадали.