Полиция из Москвы выехала в Чемодановку после массовой драки с цыганами

Полиция из Москвы выехала в Чемодановку после массовой драки с цыганами

Столичные полицейские отправились в село Чемодановка Пензенской области, где произошла массовая драка местных жителей с цыганами. Об этом сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что столичные правоохранители намерены всесторонне изучить обстоятельства и причины конфликта, в результате которого погиб местный житель. Кроме того, полиция даст оценку действиям руководителей, ответственных за организацию охраны общественного порядка и профилактику правонарушений. «В случае установления вины должностные лица будут привлечены к ответственности», — добавила Ирина Волк.

13 июня между жителями села Чемодановка в Пензенской области и цыганами произошла драка. Местные жители рассказали в соцсетях, что конфликт начался у пруда, к которому пришли цыгане и «стали приставать» к сельчанам, писало издание «Пенза-Взгляд». На следующий день жители вышли на сход и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал». В результате драки один из ее участников, мужчина 1985 года рождения, умер в больнице от полученных травм, еще четыре человека пострадали.

По факту случившегося следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Позже его переквалифицировали на статьи об убийстве и покушении на убийство, совершенные группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений. Глава СК России Александр Бастрыкин принял решение передать дело в Главное следственное управление Следственного комитета.

На данный момент известно о трех задержанных участниках конфликта.

В ситуацию вмешался губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он заявил, что решить конфликтную ситуацию можно только с помощью переговоров, а власти региона выступят в роли организатора диалога.