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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Полиция из Москвы выехала в Чемодановку после массовой драки с цыганами

Столичные полицейские отправились в село Чемодановка Пензенской области, где произошла массовая драка местных жителей с цыганами. Об этом сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что столичные правоохранители намерены всесторонне изучить обстоятельства и причины конфликта, в результате которого погиб местный житель. Кроме того, полиция даст оценку действиям руководителей, ответственных за организацию охраны общественного порядка и профилактику правонарушений. «В случае установления вины должностные лица будут привлечены к ответственности», — добавила Ирина Волк.

13 июня между жителями села Чемодановка в Пензенской области и цыганами произошла драка. Местные жители рассказали в соцсетях, что конфликт начался у пруда, к которому пришли цыгане и «стали приставать» к сельчанам, писало издание «Пенза-Взгляд». На следующий день жители вышли на сход и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал». В результате драки один из ее участников, мужчина 1985 года рождения, умер в больнице от полученных травм, еще четыре человека пострадали.

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По факту случившегося следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Позже его переквалифицировали на статьи об убийстве и покушении на убийство, совершенные группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений. Глава СК России Александр Бастрыкин принял решение передать дело в Главное следственное управление Следственного комитета.

На данный момент известно о трех задержанных участниках конфликта.
В ситуацию вмешался губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он заявил, что решить конфликтную ситуацию можно только с помощью переговоров, а власти региона выступят в роли организатора диалога.

Теги: Пензенская область, массовая драка, Ирина Волк, новости РБК
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