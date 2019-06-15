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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Общество ,  
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После массовой драки в Чемодановке в полицию доставили более 170 человек
Местные СМИ сообщали, что драка началась из-за конфликта с цыганами. В результате один из жителей Чемодановки погиб, а его односельчане организовали народный сход и заблокировали федеральную трассу
Фото: penza / VK

В Пензенской области после массовой драки в селе Чемодановка, в результате которой погиб один человек, еще четверо пострадали, отделения полиции были доставлены 174 человека, трое из них задержаны, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

В ведомстве заявили, что еще не установили всех участников конфликта и очевидцев. «С этой целью в настоящее время в органы внутренних дел доставлено 174 лица», — говорится в сообщении.

После массовой драки правоохранители опросили свидетелей, провели обыски, провели девять осмотров места происшествия и назначили несколько экспертиз, «что позволило установить и задержать троих жителей Чемодановки — участников конфликта».

Уголовное дело переквалифицировано на более тяжкие статьи — об убийстве и покушении на убийство, совершенными группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений. Ранее дело было открыто по ч. 4 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)

Общество
Власти назвали число участников схода после драки с цыганами под Пензой

Массовая драка произошла в Чемодановке 13 июня. По данным СК, между жителями села произошел бытовой конфликт. Местные жители писали в соцсетях, что конфликт начался после того, как к пруду в селе пришли цыгане и «начали приставать к детям», указывают местные издания «Пенза-Взгляд» и «Комсомольская правда».

Один из участников конфликта был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, он скончался в больнице. 14 июня жители села вышли на народный сход и перекрыли федеральную трассу «М-5 «Урал». По данным властей, в акции участвовали около 1,5 тыс. человек, к жителям Чемодановки приезжал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.


 

Автор: Константин Нагаев
Теги: Пензенская область, драка
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Власти назвали число участников схода после драки с цыганами под Пензой
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