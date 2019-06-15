После массовой драки в Чемодановке в полицию доставили более 170 человек

После массовой драки в Чемодановке в полицию доставили более 170 человек

Местные СМИ сообщали, что драка началась из-за конфликта с цыганами. В результате один из жителей Чемодановки погиб, а его односельчане организовали народный сход и заблокировали федеральную трассу

Фото: penza / VK

В Пензенской области после массовой драки в селе Чемодановка, в результате которой погиб один человек, еще четверо пострадали, отделения полиции были доставлены 174 человека, трое из них задержаны, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

В ведомстве заявили, что еще не установили всех участников конфликта и очевидцев. «С этой целью в настоящее время в органы внутренних дел доставлено 174 лица», — говорится в сообщении.

После массовой драки правоохранители опросили свидетелей, провели обыски, провели девять осмотров места происшествия и назначили несколько экспертиз, «что позволило установить и задержать троих жителей Чемодановки — участников конфликта».

Уголовное дело переквалифицировано на более тяжкие статьи — об убийстве и покушении на убийство, совершенными группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений. Ранее дело было открыто по ч. 4 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)