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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
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Следователи задержали еще 12 человек после драки с цыганами в Чемодановке
По делу о массовой драке и убийстве в селе Чемодановка Пензенской области задержаны еще 12 человек. Обвинение им будет предъявлено в ближайшее время
Фото: podslushano58 / VK

Следователи вместе с оперативниками МВД и ФСБ задержали 12 жителей села Чемодановка в Пензенской области, где ранее произошла драка местных жителей с цыганами. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.

«Один из них подозревается в совершении убийства 34-летнего мужчины», — говорится в сообщении СК. Задержания прошли в рамках расследования, были возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.105 УК РФ («убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений» и «покушения на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений»). Также их подозревают в хулиганстве (ч.2 ст.213 УК РФ).

О ходе расследования убийства в Чемодановке сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По ее словам, в результате оперативных розыскных мероприятий сотрудники ведомства совместно с оперативными службами МВД и ФСБ получили доказательства, позволившие установить и задержать еще 12 жителей Чемодановки. «Один из них подозревается в совершении убийства 34-летнего мужчины», — сообщила Петренко.

В СК отметили, что обвинение задержанным будет предъявлено в ближайшее время в зависимости от роли и степени участия каждого.

Ранее говорилось о задержании троих мужчин, причастных к участию в массовой драке. Двое из них арестованы.

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Конфликт в Чемодановке произошел 13 июня на «бытовой почве». Жители писали в соцсетях, что он начался из-за того, что цыгане стали приставать к сельчанам у местного пруда. В результате драки один человек погиб и четверо пострадали. На следующий день жители вышли на сход и перекрыли федеральную трассу.

По факту случившегося в селе возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений), ч. 3 ст. 30 (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Автор: Артем Филипенок
Теги: массовая драка
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