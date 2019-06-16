Около 500 человек пришли проститься с погибшим в драке под Пензой

Около 500 человек пришли проститься с погибшим в драке под Пензой

В селе Чемодановка Пензенской области около 500 человек пришли проститься с погибшим в массовой драке с цыганами. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-секретарь губернатора области Дина Черемушкина.

«Порядка 500 человек пришли проститься с погибшим жителем Чемодановки, который сегодня был похоронен на местном кладбище», — пояснила она.

Ранее пензенский губернатор Иван Белозерцев сообщил, что местные власти возьмут на себя расходы по организации похорон погибшего, а также помогут его семье погасить кредиты, общая сумма которых составляет 900 тыс. руб.

Массовая драка с цыганами произошла в селе Чемодановка 13 июня. В результате конфликта пострадали пять человек, один из которых позднее скончался в больнице. По данному факту возбудили уголовные дела об убийстве и покушении на убийство по предварительному сговору из хулиганских побуждений.

