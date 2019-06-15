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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Глава автономии цыган назвала свою версию причины конфликта в Чемодановке

Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр рассказала о причинах конфликта в селе Чемодановка Пензенской области. Об этом она сообщила Национальной службе новостей (НСН).

«Были дети, которые поссорились на пруду. Жители сами пришли в дом цыган, начали эту драку — об этом нигде не пишут!» — заявила она.

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Деметр отметила, что конфликт можно было разрешить на месте или обратиться за помощью к властям. Она также негативно оценила самосуд жителей. «Безобразный поступок со всех сторон», — сказала она.

По данным управления МВД по Пензенской области,13 июня в Чемодановке произошла массовая драка из-за «бытового конфликта». В результате один человек погиб и четверо пострадали.

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Местные жители заявляли, что конфликт завязался после того, как цыгане начали приставать к сельчанам. Местное отделение «Комсомольской правды» писало со ссылкой на жителей, что цыгане приставали к детям. На следующий день сельчане устроили сход и заблокировали федеральную трассу М-5 «Урал».

Врио начальника УМВД РФ по Пензенской области Вадим Ковтун сообщал, что правоохранительные органы опознали 12 человек как участников драки. СКР опубликовал видео задержания троих из них. Следователи возбудили головное дело, которое глава СКР Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства.

Теги: Пензенская область, цыгане, массовая драка
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