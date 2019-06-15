Глава автономии цыган назвала свою версию причины конфликта в Чемодановке

Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр рассказала о причинах конфликта в селе Чемодановка Пензенской области. Об этом она сообщила Национальной службе новостей (НСН).

«Были дети, которые поссорились на пруду. Жители сами пришли в дом цыган, начали эту драку — об этом нигде не пишут!» — заявила она.

Деметр отметила, что конфликт можно было разрешить на месте или обратиться за помощью к властям. Она также негативно оценила самосуд жителей. «Безобразный поступок со всех сторон», — сказала она.

По данным управления МВД по Пензенской области,13 июня в Чемодановке произошла массовая драка из-за «бытового конфликта». В результате один человек погиб и четверо пострадали.