Власти организуют похороны погибшего после массовой драки под Пензой

Все расходы по организации похорон жителя села Чемодановка в Пензенской области, погибшего в результате массовой драки, возьмут на себя местные власти. Об этом в своем Instagram сообщил пензенский губернатор Иван Белозерцев.

Он заявил, что встретился с семьей погибшего, и выразил готовность оказать любую другую помощь.

Губернатор также опубликовал видеозапись, на которой рассказал, что возглавил оперативный штаб, созданный в Чемодановке. «В настоящее время люди находятся в своих домах, в своих квартирах. По улицам организовано патрулирование силами Росгвардии и личного состава управления внутренних дел по Пензенской области», — добавил он.

Массовая драка в селе произошла 13 июня. Как сообщали СМИ, местные жители писали в социальных сетях, что на пруд в Чемодановке «пришли цыгане и стали приставать к детям», что стало поводом для конфликта. МВД сообщало, что пострадали пять человек. Позднее в Следственном комитете рассказали, что один из участников конфликта скончался в больнице. По факту произошедшего возбудили уголовные дела.