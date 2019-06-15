Власти назвали число участников схода после драки с цыганами под Пензой

После массовой драки с цыганами в селе Чемодановка в Пензенской области на народный сход вышел каждый четвертый сельчанин. Местные власти обещают выяснить обстоятельства и урегулировать ситуацию

Фото: Типичная Пенза / VK

На сельский сход после массовой драки с цыганами в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области вышли около 1,5 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщил глава администрации района Вячеслав Демичев.

«По моей оценке, тысячи полторы было. В основном местные жители», — приводит агентство его слова. По данным из открытых источников на 2010 год, в Чемодановке проживали 6133 человека. Глава района пообещал, что в течение недели будет ежедневно вести прием граждан и выяснять обстоятельства случившегося, чтобы полностью урегулировать ситуацию.

По данным управления МВД по Пензенской области, массовая драка в селе произошла 13 июня из-за «бытового конфликта», пострадали пять человек, двое из них были госпитализированы. Впоследствии один из пострадавших скончался в больнице.

Что послужило причиной конфликта, точно не известно. Местная «Комсомольская правда» писала, что в соцсетях жители сообщали, что на пруд в Чемодановке «пришли цыгане и стали приставать к детям». Жители в свою очередь пришли к пруду с ножами и топорами. «Пенза-Взгляд» со ссылкой на местного жителя сообщала, что мужчины приставали к женщинам на пруду, те в свою очередь пожаловались мужьям. В конфликте, по данным источников 1pnz.ru в силовых структурах, принимали участие порядка 150 человек.