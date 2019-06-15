Власти назвали число участников схода после драки с цыганами под Пензой

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 64,38 -0,20 EUR Бирж. 72,18 -0,64 Brent 62,06 +0,85% USD Нал. 65,00 62,75 EUR Нал. 73,03 71,08 USD ЦБ 64,43 -0,20 EUR ЦБ 72,70 -0,31 EUR/USD 1,1206 -0,0066 BTC/USD Бирж. 8 640,00 -44,70 IMOEX 2 739,28 -0,69% RTSI 1 341,05 -0,44% DJIA 26 089,61 -0,07% Nasdaq 7 796,66 -0,52%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Газпром нефть ₽419,35 (+5,36%) прогноз ВТБ Капитал к 13.06.20
Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
Газпром нефть ₽419,35 (+5,36%) прогноз ВТБ Капитал к 13.06.20
Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
Лента новостей
Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 64,43 (-0,2) Quote, 14 июн, 13:29
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 72,7 (-0,31) Quote, 14 июн, 13:29
Бразилия обыграла Боливию в матче открытия Кубка Америки Спорт, 06:24 В Берлине из-за бомбы времен Второй мировой эвакуировали 3 тыс. человек Общество, 06:02 Медведчук заявил о схожести риторики Порошенко и Зеленского Политика, 05:40 Власти назвали число участников схода после драки с цыганами под Пензой Общество, 05:24 Японский эсминец вошел в акваторию залива Петра Великого Политика, 05:10 Белый дом обнародовал доходы Иванки Трамп в 2018 году Политика, 04:54 Госдеп счел неуместным визит россиянина-замгенсека ООН в Синьцзян Политика, 04:28 Появилось видео поздравления Трампа с днем рождения в Белом доме Политика, 04:09 Медведчук заявил об уважительном отношении Путина к Зеленскому Политика, 03:43 Власти организуют похороны погибшего после массовой драки под Пензой Общество, 03:12 Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы Общество, 03:03 Порошенко завил о появлении в Крыму украинского трезубца раньше триколора Политика, 02:48 Зеленский заявил о скором освобождении украинских моряков Политика, 02:20 Автомобиль упал в реку с Новодевичьей набережной в Москве Общество, 01:52
Общество ,  
0 
Власти назвали число участников схода после драки с цыганами под Пензой
После массовой драки с цыганами в селе Чемодановка в Пензенской области на народный сход вышел каждый четвертый сельчанин. Местные власти обещают выяснить обстоятельства и урегулировать ситуацию
Фото: Типичная Пенза / VK

На сельский сход после массовой драки с цыганами в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области вышли около 1,5 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщил глава администрации района Вячеслав Демичев.

«По моей оценке, тысячи полторы было. В основном местные жители», — приводит агентство его слова. По данным из открытых источников на 2010 год, в Чемодановке проживали 6133 человека. Глава района пообещал, что в течение недели будет ежедневно вести прием граждан и выяснять обстоятельства случившегося, чтобы полностью урегулировать ситуацию. 

По данным управления МВД по Пензенской области, массовая драка в селе произошла 13 июня из-за «бытового конфликта», пострадали пять человек, двое из них были госпитализированы. Впоследствии один из пострадавших скончался в больнице.

Общество
В пензенской больнице умер участник драки с цыганами

Что послужило причиной конфликта, точно не известно. Местная «Комсомольская правда» писала, что в соцсетях жители сообщали, что на пруд в Чемодановке «пришли цыгане и стали приставать к детям». Жители в свою очередь пришли к пруду с ножами и топорами. «Пенза-Взгляд» со ссылкой на местного жителя сообщала, что мужчины приставали к женщинам на пруду, те в свою очередь пожаловались мужьям. В конфликте, по данным источников 1pnz.ru в силовых структурах, принимали участие порядка 150 человек.

Общество
Жители села под Пензой вышли на сход после массовой драки с цыганами

14 июня жители села вышли на сход, перекрыв участок федеральной трассы М-5 «Урал». На место приезжал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он заверил жителей села, что ситуация на общем жестком контроле. «Тот, кто виновен в трагедии, будет сидеть в тюрьме, другого не будет», — пообещал он.

По факту массовой драки заведены уголовные дела по статьям УК РФ о хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Пенза, массовая драка
Материалы по теме
ГИБДД прокомментировало перекрытие трассы под Пензой после массовой драки
Общество
Власти организуют похороны погибшего после массовой драки под Пензой
Общество
Жители села под Пензой вышли на сход после массовой драки с цыганами
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter