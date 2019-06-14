В пензенской больнице умер участник драки с цыганами

В пензенской больнице умер участник драки с цыганами

Один из участников массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области скончался в больнице. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.

Мужчина 1985 года рождения был госпитализирован в медучреждение Пензы с черепно-мозговой травмой.

Конфликт между местными жителями произошел 13 июня. Несколько человек пострадали, двое были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным региональной «Комсомольской правды» и издания «Пенза. Взгляд», в драке принимали участие цыгане и местные жители. Данный конфликт стал поводом для того, что жители 14 июня вышли на сход и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал».