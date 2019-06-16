Власти помогут погасить кредиты семье погибшего в драке под Пензой

Власти Пензенской области окажут помощь семье погибшего в массовой драке в селе Чемодановка и помогут выплатить взятый им кредит. Об этом заявил пензенский губернатор Иван Белозерцев, видеозапись его выступления опубликована в Instagram.

По словам Белозерцева, погибший взял в банке кредит в размере 500 тыс. руб. на строительство дома. «Второе, сестра заплакала, сказала, что тоже 400 тыс. брала на ремонт пристроя», — добавил он. Губернатор заявил, что дал поручение погасить кредиты в течение 6 — 10 дней.

Пензенский губернатор ранее сообщил, что местные власти возьмут на себя расходы по организации похорон погибшего. Помимо этого, он пообещал рассмотреть проблемные вопросы села изучить ситуацию с дорогами, освещением и водоснабжением в Чемодановке.

Массовая драка в селе произошла 13 июня, как сообщали в социальных сетях местные жители, поводом для нее стал конфликт с цыганами. В результате потасовки погиб один человек и четверо пострадали. На следующий день после конфликта сельчане вышли на сход и перекрыли участок федеральной трассы.