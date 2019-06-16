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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Власти помогут погасить кредиты семье погибшего в драке под Пензой

Власти Пензенской области окажут помощь семье погибшего в массовой драке в селе Чемодановка и помогут выплатить взятый им кредит. Об этом заявил пензенский губернатор Иван Белозерцев, видеозапись его выступления опубликована в Instagram.

По словам Белозерцева, погибший взял в банке кредит в размере 500 тыс. руб. на строительство дома. «Второе, сестра заплакала, сказала, что тоже 400 тыс. брала на ремонт пристроя», — добавил он. Губернатор заявил, что дал поручение погасить кредиты в течение 6 — 10 дней.

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Губернатор Пензенской области пообещал решить проблемы Чемодановки

Пензенский губернатор ранее сообщил, что местные власти возьмут на себя расходы по организации похорон погибшего. Помимо этого, он пообещал рассмотреть проблемные вопросы села изучить ситуацию с дорогами, освещением и водоснабжением в Чемодановке.

Массовая драка в селе произошла 13 июня, как сообщали в социальных сетях местные жители, поводом для нее стал конфликт с цыганами. В результате потасовки погиб один человек и четверо пострадали. На следующий день после конфликта сельчане вышли на сход и перекрыли участок федеральной трассы.

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После массовой драки в Чемодановке в полицию доставили более 170 человек

По факту произошедшего возбудили дела, которые позднее переквалифицировали на более тяжкие статьи — об убийстве и покушении на убийство по предварительному сговору из хулиганских побуждений.

Теги: Пензенская область, Иван Белозерцев, массовая драка
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