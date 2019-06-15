Губернатор призвал не мстить и не убивать из-за конфликта в Чемодановке

Губернатор призвал не мстить и не убивать из-за конфликта в Чемодановке

Конфликт в селе Чемодановка Пензенской области, где в результате массовой драки один человек погиб и четверо пострадали, нужно решить мирным путем, заявил губернатор региона Иван Белозерцев, сообщается на сайте правительства региона.

«Произошла трагедия, но это не значит, что надо мстить и убивать. Все мы — граждане Российской Федерации, и это значит, что наказать виновных нужно в рамках закона нашей страны», — сказал он, выступая на народном сходе.

По его словам, решить конфликтную ситуацию можно только с помощью переговоров, а власти региона выступят в роли организатора диалога. Белозерцев пообещал находиться в Чемодановке столько времени, сколько потребуется для нормализации ситуации.

«Ночью будут организованы патрули, установлен круглосуточный телефон, на который будут приниматься вопросы граждан. Завтра мы продолжим работу», — заявил губернатор.