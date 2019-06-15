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Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Губернатор призвал не мстить и не убивать из-за конфликта в Чемодановке

Конфликт в селе Чемодановка Пензенской области, где в результате массовой драки один человек погиб и четверо пострадали, нужно решить мирным путем, заявил губернатор региона Иван Белозерцев, сообщается на сайте правительства региона.

«Произошла трагедия, но это не значит, что надо мстить и убивать. Все мы — граждане Российской Федерации, и это значит, что наказать виновных нужно в рамках закона нашей страны», — сказал он, выступая на народном сходе.

По его словам, решить конфликтную ситуацию можно только с помощью переговоров, а власти региона выступят в роли организатора диалога. Белозерцев пообещал находиться в Чемодановке столько времени, сколько потребуется для нормализации ситуации.

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Жители села под Пензой вышли на сход после массовой драки с цыганами

«Ночью будут организованы патрули, установлен круглосуточный телефон, на который будут приниматься вопросы граждан. Завтра мы продолжим работу», — заявил губернатор.

Массовая драка произошла в Чемодановке 13 июля. Местные жители писали в соцсетях, что конфликт начался у пруда, к которому пришли цыгане и «стали приставать» к сельчанам, сообщало издание «Пенза-Взгляд».

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После массовой драки в Чемодановке в полицию доставили более 170 человек

Несколько человек пострадали, один из них получил черепно-мозговую травму и умер в больнице. 14 июня жители села вышли на народный сход.

Изначально было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Позже его переквалифицировали на статьи об убийстве и покушении на убийство, совершенные группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений. На данный момент известно о трех задержанных участниках конфликта.

Теги: Пензенская область, Губернатор, драка
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