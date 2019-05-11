Нацсобрание Франции поддержало законопроект о реставрации Нотр-Дама

Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) поддержало законопроект о реставрации частично сгоревшего собора Нотр-Дам. Об этом пишет LCP.

По данным телеканала, в первом чтении за документ проголосовали 32 человека, пятеро высказались против, еще 10 воздержались. Законопроект в том числе предполагает, что реставрация будет проведена за счет пожертвований. Тем, кто финансово участвовал в восстановлении собора, положены налоговые льготы. Законопроект был представлен на заседании правительства Франции в конце апреля.

Пожар в Нотр-Даме произошел 15 апреля, в результате обрушился шпиль здания и пострадала большая часть крыши. По предварительным данным криминалистов, возгорание началось из-за короткого замыкания. После происшествия президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что собор необходимо восстановить за пять лет, для сбора средств на реставрацию он объявил фандрайзинговую кампанию.

Только за первый день сборов поступили пожертвования на €1 млрд. Среди прочих готовность выделить деньги выразили компания Total (€100 млн), семья французского бизнесмена Бернара Арно и группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (суммарно €200 млн).