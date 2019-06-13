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Broadcom Limited $370 (+32,72%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
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Дуров увидел китайский след в хакерской атаке на Telegram

Есть признаки, указывающие на то, что власти Китая могут быть причастны к организации последней масштабной DDoS-атаки на мессенджер Telegram. Об этом в Twitter заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

Свои соображения Дуров высказал в ответе на вопрос одного из пользователей, поинтересовавшегося тем, откуда исходила атака, которая 12 июня вызвала сбои в работе Telegram по всему миру. Дуров заметил, что атака была организована по большей части с IP-адресов, зарегистрированных в Китае. «Исторически все DDoS-атаки такого масштаба, который указывает на участие государства (мощностью 200-400 Гбит/с), совпадали с протестами в Гонконге (которые координируются в Telegram). Этот случай не стал исключением», — написал он.

Неполадки в работе Telegram отмечаются по меньшей мере с 11 июня. 12 июня команда мессенджера сообщила о DDoS-атаке, из-за которой могут возникнуть сбои у пользователей по всему миру. В то же время представители Telegram отметили, что, несмотря на атаку, данные пользователей находятся в безопасности.

Последние дни в Гонконге, который является особым административным районом КНР, проходят массовые акции протеста, связанные с законопроектом об экстрадиции. По этому закону власти Гонконга смогут выдавать подозреваемых в преступлениях китайским властям. По мнению протестующих, этот закон может отразиться на деятельности правозащитников, выступающих против Пекина. 9 июня на шествие в Гонконге, по оценкам полиции, вышли 240 тыс. человек, по данным организаторов — более миллиона. 12 июня стало известно, что власти Гонконга отложили рассмотрение законопроекта.

Теги: Telegram, DDoS-атака, Павел Дуров
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