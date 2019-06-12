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Telegram предупредил о возможных сбоях из-за хакерской атаки

Серверы Telegram подверглись DDoS-атаке, из-за чего у пользователей из США и других стран могут возникнуть проблемы с подключением. Об этом сообщается в Twitter мессенджера.

Как отмечают представители Telegram, несмотря на атаку, данные пользователей находятся в безопасности.

Согласно сайту DownDetector, который фиксирует сбои в работе интернет-сервисов, много сообщений о неполадках в работе Telegram 12 июня поступает из Бразилии, Аргентины и США. На сбои жаловались пользователи из Западной и Центральной Европы, а также с Украины.

Пользователи сообщали о проблемах с Telegram и 11 июня. Тогда о сбоях, согласно DownDetector, заявили почти 2 тыс. человек. Из них 94% сообщили, что мессенджер перестал загружаться, а у 6% не отправлялись сообщения. Проблема возникла как в России, где мессенджер блокируется Роскомнадзором, так и в других странах: Белоруссии, на Украине, в Германии, Италии, Испании, Великобритании, Нидерландах, Израиле.

Теги: Telegram, сбой, хакерская атака
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