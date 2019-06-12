В Гонконге отложили рассмотрение закона об экстрадиции после протестов

В Гонконге отложили рассмотрение закона об экстрадиции после протестов

Принятие изменений в закон об экстрадиции позволят Гонконгу выдавать подозреваемых континентальной части Китая и Тайваню

Законодательный совет Гонконга отложил заседание, на котором должен быть рассмотрены поправки в закон об экстрадиции, на фоне акции протеста, сообщает South China Morning Post. Срок, на который отложено рассмотрение документа, не уточняется.

Ранее в среду в городе начался новый многотысячный протест. Митингующие разбили лагерь в парке Тамар и препятствовали проходу в здание законодательного органа. Кроме того, они устроили шествие по крупному шоссе, прилегающему к администрации Гонконга, и заблокировали движение транспорта. В городе также появились баррикады.

Протесты стали продолжением акции, прошедшей в минувшее воскресенье. По данным организаторов, в ней приняли участие около миллиона человек, при этом полиция утверждает, что число участников акции не превысило 240 тыс. В результате между протестующими и полицией произошли столкновения.

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