Сотни тысяч гонконгцев вышли на протесты против закона об экстрадиции

Сотни тысяч гонконгцев вышли на протесты против закона об экстрадиции

В Гонконге прошло шествие против закона об экстрадиции, в котором, по оценкам организаторов акции, участвовали более миллиона человек. Полиция называет другие цифры — 240 тыс. участников, сообщает South China Morning Post.

Полиция задержала семерых демонстрантов, а также распылила слезоточивый газ и пообещала применить силу к протестующим, если демонстрация продолжится. Правоохранительные органы дали участникам акции время до полуночи (19:00 мск), чтобы разойтись.

Издание отмечает, что это самый крупный массовый протест в стране больше чем за десять лет. Демонстранты начали шествие от парка Виктории и двигались по улицам недалеко от центрального района Косуэй-Бэй.

Участники акции выступают против появления закона, согласно которому власти Гонконга смогут выдавать подозреваемых Тайваня, Макао и материковому Китаю, с которыми у Гонконга сейчас нет соглашения об экстрадиции.

Противники законопроекта считают, что он повлияет на активистов, борющихся за права человека, а также тех, чья деятельность «не нравится центральным властям в Пекине», отмечает издание. Сторонники закона, включая администрацию специального административного района, считают, что он поможет бороться, в частности, с транснациональной преступностью.